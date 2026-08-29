SEÑOR DIRECTOR:

La violencia escolar, focalizada hoy en ciertas escuelas, no amaina. Incluye ataques a profesores, funcionarios y la policía, amenazas a la convivencia interna y destrucción de bienes de las propias escuelas e interrupción de las actividades. Si son delincuentes, ¿cuál es el botín que se llevan? Si son estudiantes, ¿qué investigaciones se han realizado y cuáles han sido los resultados de los actos disciplinarios que se hubieren aplicado? ¿O es que son terroristas pues destruyen y originan miedo al interior de los establecimientos y aun a la gente al exterior? ¿O simplemente la violencia observada es una suerte de desquicio mental colectivo?

Cabe recordar que hace pocos años ciertos sectores políticos romantizaban a quienes ejercían la violencia como “manifestantes”, al tiempo que se criminalizaba a las fuerzas policiales cuyo deber era imponer el orden. ¿Qué acciones concretas realizarán las autoridades políticas y educacionales para garantizar el derecho a la seguridad, la tranquilidad y a estudiar de la gran mayoría de los estudiantes de esas escuelas como asimismo el de sus padres y la ciudadanía que habita en su entorno?

Moisés Silva Triviño

Profesor universitario