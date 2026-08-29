Violencia escolar
SEÑOR DIRECTOR:
La violencia escolar, focalizada hoy en ciertas escuelas, no amaina. Incluye ataques a profesores, funcionarios y la policía, amenazas a la convivencia interna y destrucción de bienes de las propias escuelas e interrupción de las actividades. Si son delincuentes, ¿cuál es el botín que se llevan? Si son estudiantes, ¿qué investigaciones se han realizado y cuáles han sido los resultados de los actos disciplinarios que se hubieren aplicado? ¿O es que son terroristas pues destruyen y originan miedo al interior de los establecimientos y aun a la gente al exterior? ¿O simplemente la violencia observada es una suerte de desquicio mental colectivo?
Cabe recordar que hace pocos años ciertos sectores políticos romantizaban a quienes ejercían la violencia como “manifestantes”, al tiempo que se criminalizaba a las fuerzas policiales cuyo deber era imponer el orden. ¿Qué acciones concretas realizarán las autoridades políticas y educacionales para garantizar el derecho a la seguridad, la tranquilidad y a estudiar de la gran mayoría de los estudiantes de esas escuelas como asimismo el de sus padres y la ciudadanía que habita en su entorno?
Moisés Silva Triviño
Profesor universitario
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.