SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

¿Y si partimos mejor por los plásticos de la casa?

Por 
Cartas al director
¿Y si partimos mejor por los plásticos de la casa?

SEÑOR DIRECTOR:

Chile consume más de 1,2 millón de toneladas de plástico al año y recicla apenas un 8%. Mientras tanto, el 75% de los desechos encontrados en nuestras playas son plásticos de un solo uso. Esa es la realidad. Sin embargo, la diferencia entre lo que vemos en las negociaciones internacionales y en casa nos muestra un doble estándar indignante.

Las primeras semanas de agosto se desarrolló en Ginebra la negociación global para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos (INC 5.2) y el debate se estancó entre el lobby de los Estados petroleros y la legítima exigencia del sur global de un tratado integral. Pero, no olvidemos, un tratado tibio será tan dañino como un no-tratado.

Chile tomó protagonismo internacional para exigir que el acuerdo regule todo el ciclo de vida del plástico y no tan solo en medidas del reciclaje. Mientras tanto en casa, la implementación de la Ley PUSU, que debía eliminar gran parte de los plásticos de un solo uso en 2024, fue postergada hasta 2026 tras el lobby de la industria y el sector gastronómico, lo que implica 34.000 toneladas extra de plástico al medio ambiente.

Nos piden que usemos bombillas de papel o que carguemos nuestras bolsas reutilizables, mientras la gran industria maniobra para frenar cualquier intento serio de regulación. No podemos conformarnos con soluciones al final de la cadena de vida del plástico. La contaminación plástica es también una crisis de justicia y nuestra indignación debe traducirse en acciones concretas en nuestro país. Si de manera internacional empujamos la ambición, lo lógico sería también reflejar esa ambición a nivel nacional.

Ismaela Magliotto Quevedo

Cofundadora y directora de Gestión ONG Uno Punto Cinco; integrante del Grupo de referencia de jóvenes de ONU Chile

Más sobre:plásticosreciclajeLey PUSU

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

FACH señala que restos de avión hallados en Parque Nacional Morro Moreno corresponderían a nave accidentada en 1977

Alejandra Arriaza, directora de Aduanas: “No se hacía inversión en compra de equipamiento mayor principalmente desde el año 2017”

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM

Los 10 proyectos clave que asume la nueva dupla económica del gobierno tras la renuncia de Marcel

Aterrizaje de Grau (FA) en Hacienda levanta cuestionamientos en el Socialismo Democrático y la derecha

Renuncia de Marcel a Hacienda reconfigura el plan de Boric para su último tramo de gobierno

Lo más leído

1.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

2.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

5.
Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Servicios

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

FACH señala que restos de avión hallados en Parque Nacional Morro Moreno corresponderían a nave accidentada en 1977
Chile

FACH señala que restos de avión hallados en Parque Nacional Morro Moreno corresponderían a nave accidentada en 1977

Alejandra Arriaza, directora de Aduanas: “No se hacía inversión en compra de equipamiento mayor principalmente desde el año 2017”

Aterrizaje de Grau (FA) en Hacienda levanta cuestionamientos en el Socialismo Democrático y la derecha

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM
Negocios

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM

Los 10 proyectos clave que asume la nueva dupla económica del gobierno tras la renuncia de Marcel

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos y los desafíos para lo que resta de gobierno

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile
Tendencias

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U
El Deportivo

El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U

La delicada condición del hincha de la U que cayó al vacío en el estadio de Independiente

Una carta menos para Colo Colo: Juan Pablo Vojvoda se queda en Brasil y dirigirá a un grande

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Cómo los ataques a hospitales de maternidad alimentaron la crisis de natalidad en Ucrania
Mundo

Cómo los ataques a hospitales de maternidad alimentaron la crisis de natalidad en Ucrania

Colombia y Perú retoman el diálogo en medio de su creciente disputa por isla Santa Rosa de Yaraví

Bullrich aborda actuación policial tras graves incidentes en Avellaneda: “Nos sorprende que haya detenidos solo en el lado chileno”

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos