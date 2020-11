Conversaciones LT: El frente a frente entre Francisco Vidal y Heraldo Muñoz, cartas presidenciales del PPD

Son más las coincidencias que las diferencias. En un nuevo capítulo de Conversaciones LT, dos de los precandidatos presidenciales del PPD, Heraldo Muñoz y Francisco Vidal (el otro es Jorge Tarud)expusieron sus puntos de vista sobre el acontecer nacional.

Acusación Constitucional contra Víctor Pérez

Tanto Heraldo Muñoz como Francisco Vidal coinciden que de haber sido senadores, habrían votado favorablemente la acusación constitucional contra el ex ministro de Interior, Víctor Pérez. “Creo que había méritos en el libelo para acusar al exministro, porque no bastaba simplemente que él hubiera sido removido del cargo o que él hubiera renunciado", señaló Muñoz. Como argumentos para esta postura, argució: “La igualdad ante la ley...el ejercicio de las facultades para mantener el orden público y por cierto, la actuación de carabineros que está bajado la responsabilidad del ministro del Interior”.

“Lamento que algunos senadores de mi partido no hayan votado favorablemente, pero respeto su posición”, añadió Muñoz.

Por su parte, Francisco Vidal señaló: “Yo creo que el tema de los camioneros, la falta de rigor para aplicar el peso de la ley es lo que me hacía más peso ahí. Y lo lamento porque la ciudadanía lo que quiere es claridad en estas materias”.

Vidal también añadió que la sanción de los cinco años sin poder ejercer un cargo “me parece como demasiado”.

También coincidieron en que las acusaciones constitucionales son una herramienta que hay que usar, pero con prudencia. "Son una herramienta de última razzio, no es algo a lo que debiera acostumbrarse, es una cuestión excepcional, sin embargo, cuando estamos frente a un gobierno que no tiene rumbo, que no tiene dirección, que francamente está desconcertado y que no hace bien sus tareas, yo creo que es legítimo de parte del Congreso considerar una de sus facultades, que es acusar constitucionalmente”, señaló Muñoz.

Francisco Vidal manifestó: “Yo creo que es un instrumento constitucional legítimo, pero yo sería más prudente. O sea, no me gustaría chacrear la acusación constitucional y transformarla en la batalla semanal, porque además es ingobernable ¿ah?...al Presidente Allende le botaron 8 ministros en dos años. Se hace ingobernable el país. Entonces, no abandonar el instrumento, pero ser mas cuidadoso en su uso".

El segundo retiro de 10%

Otro punto que tocaron los presidenciables PPD es el eventual segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Francisco Vidal apuntó sus dardos a la gestión del gobierno durante la pandemia, y que debido a ello es que surgió esta iniciativa. “Hay que explicarle a la gente que no es bueno que cada uno saque su chanchito, pero ante la ineptitud del gobierno ¿qué queda? Voy a usar las mismas cifras del gobierno, el ingreso familiar de emergencia le llega a 3.800.000 hogares, más menos 8 millones de chilenos, ¿y qué dice Briones? ¡está estudiando en marzo! Para no legitimar el segundo retiro, el gobierno tendría que haber prolongado el IFE, un segundo bono a la clase media".

“La gente de clase media, y también la más vulnerable no tiene otra alternativa, y si el gobierno no llega con la protección de las personas, en circunstancias de emergencia, lo que tiene a mano es el retiro del 10%”, dijo Muñoz.

Sobre la constitucionalidad del segundo 10%, y la idea que el gobierno ha planteado de ir al TC, Muñoz dijo ″No puedes tener un estándar para el 1er retiro y otro para el 2do, no alegaste inconstitucionalidad ahora que hubo 2do retiro y no alegaste en el 1ero. No puedes ir al TC para alegar algo que no alegaste en el primero, me parece que no tiene sustento".

Ambos se mostraron partidarios de realizar una reforma profunda al sistema de pensiones, también coincidieron en que se debe hacer ahora. “Del Senado salió una propuesta seria pero que cambia el sistema de pensiones”, dijo Muñoz. En rigor, crea que el 6% adicional a un fondo público que se maneja con criterio técnico, con la meta de tener “solidaridad intergeneracional”, además de velar por equidad de género. “Separar la administración versus la gestión, y con eso terminas con las AFP como las conocemos ahora”, agregó el timonel PPD.

Francisco Vidal añadió: “Lo concreto es que fracasó el sistema de AFP, y una reforma tiene que crear un sistema de seguridad social, si se aprobara la reforma [propuesta por la oposición en el Senado] los actuales pensionados, que no están en el pilar solidario, se les reajusta sus pensiones, ahora, en un 20%”.

Alianzas con toda la oposición

Consultados por los procesos eleccionarios que vienen, ambos coincidieron en que el PPD debe buscar una alianza con toda la oposición. Francisco Vidal señaló en este sentido: “La tarea nuestra, del PPD, es despertar a la centroizquierda, que para mi está dormida”. Vidal agregó que se debe crear una alternativa “en alianza con la izquierda”.

“Ahí yo tengo un matiz”, dijo Heraldo Muñoz, quien manifestó que cree en tres tipos de alianzas: electorales, programáticas y estratégicas. Es en la primera donde él apunta a una conjunción de toda la oposición. “Ojalá tengamos para la Constituyente una sola lista o la lista lo más amplia posible...ellos [la derecha]van en una sola lista, nosotros vamos en varias y pueden estar sobrerepresentados, por eso tenemos que tener la mayor unidad para enfrentar la Constituyente y también las elecciones municipales”.

Para Vidal: “Yo creo que para ganar los municipios, los gobernadores regionales, los constituyentes la unidad es clave, la unidad del conjunto de la oposición...requieres alianza con la denominada izquierda, que es básicamente el Frente Amplio y el Partido Comunista, así lo demostró la Nueva Mayoría, y así lo demostró incluso la Concertación”. Y agregó que para la unidad, hay que tener “una plataforma mínima común”, y el exministro del Interior cree que eso existe. “No hay nadie en la oposición, desde Jadue hasta la Democracia Cristiana que no diga cuál es el objetivo estratégico, la construcción de un Estado social de derechos en Chile mediante la Nueva Constitución”.

“Un estado social y democrático de derecho”, acota Muñoz.

El ex canciller también añade que es importante considerar a la DC. “Hay que pensar que si uno quiere gobernar hay que ir mas allá de la izquierda, hay que tener una mayoría social y política, necesitamos al centro. Fueron los votos de la DC los que le permitieron a la Nueva Mayoría conseguir el gobierno. Necesitamos una mayoría social..no se puede construir un país sin mayorías, sin acuerdos amplios.”

Jiles y Jadue

Consultados sobre las dos figuras mejor evaluadas de la oposición, la humanista Pamela Jiles y el comunista Daniel Jadue, Francisco Vidal reiteró la necesidad de crear un piso común.

“Ellos ambos expresan parte sustantiva de la ciudadanía a la actividad política...representan algo, porque se expresa en las encuestas de opinión, el punto es cómo construyes con ellos un piso común para enfrentar los desafíos para no repetirlos”, Vidal. “Si tú no construyes con el conjunto de la oposición es muy difícil construir el estado social de derecho que queremos”.

Heraldo Muñoz por su lado argumentó: “Jadue ha hecho una buena labor como alcalde, y en medio de la pandemia los alcaldes han sido muy valorados por la cercanía con la gente, y demás está decir que quienes aparecen mejor en las encuestas son alcaldes justamente”.

"Pamela Jiles está bien valorada básicamente por el tema de los retiros, lo hizo mediáticamente muy bien, agregó Muñoz.

Tanto Muñoz como Vidal señalaron no compartir la idea de Jadue de que quien gane la primaria se lleva el programa. “Yo estoy por la unidad mas amplia pero en base a acuerdos, no en cheques en blanco, ¿por qué? porque yo quiero saber qué es lo que piensan respecto a diversos temas...pongámonos de acuerdo, acordemos la unidad más amplia pero acordemos el programa, acordemos la plataforma de ideas”.

Proyecto de Vallejo para cambiar quórum de la Constitución

Consultados sobre la iniciativa presentada por un grupo de diputados liderados por Camila Vallejo (PC), en orden a cambiar el quorum de 2/3 de la nueva Constitución, que se expresó en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, ambos se manifestaron contrarios a la idea.

“Yo creo que los acuerdos hay que cumplirlos, entre otras cosas, para que la ciudadanía vuelva a confiar en nosotros -dijo Vidal-. Ahora, está claro que en el acuerdo, el tercio lo colocó la derecha, tiene un sentido de construir una Constitución completamente distinta a la del ’80. La del ’80 es una Constitución que expresó a los vencedores, de lo que se trata ahora es que todos participemos”, y al mismo tiempo calificó su trámite de “inviable” debido al quorum de 2/3 que se necesita para se aprobada.

“Además, la Camila Vallejo es parte de un partido que no firmó el acuerdo”, agregó Vidal.

“Yo discrepo totalmente de esta iniciativa -señaló Heraldo Muñoz- porque sería virtualmente una renegociación de lo que fue acordado. Entonces, si tu renegocias, tienes que darle también a la otra parte la posibilidad de que te renegocie las cosas que a ti te gustan pero a ellos no. Entonces, ellos pueden decir, que si no hay 2/3 no hay hoja en blanco”.

“Hay que preocuparse de lo prioritario, que es la elección de la Constituyente”; remató Vidal.