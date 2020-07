Los premios Pulsar 2019 se rinden al género urbano y al predominio femenino

Reconocida e instalada en el medio como la principal premiación anual a la música chilena, los Pulsar llegan hoy a su quinta edición abrazando tendencias globales y desafíos inmediatos. Entre ellos, aquellos que definen el presente de la música popular, dominada por artistas mujeres, el pop urbano y el streaming.

El caso más evidente es el del trap: ausente en las cuatro versiones previas de los premios que organiza la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), los artistas adscritos a esa movida tendrán un lugar destacado en el evento de esta noche en el Teatro Teletón, que será transmitido desde las 20.30 horas en la web de La Red -las primeras ocho categorías- y a partir de las 22.00 por su señal abierta, con el debut en la conducción de Eduardo Fuentes.

Un segmento dedicado a la música urbana que partirá cerca de las 23.30 con un video introductorio de sus exponentes locales, para luego dar paso a los shows de Princesa Alba (nominada a Artista revelación), Gianluca y Ceaese (ambos compitiendo en Mejor artista música urbana), Tomasa del Real, Pablo Chill-E, Polimá Westcoast y Young Cister. Actuarán por separado y al final todos juntos.

A ellos se suma Paloma Mami, la gran revelación del pop local, quien pese a no cumplir con las bases para postular como Artista revelación -que exigen haber publicado disco de al menos cuatro temas- está en carrera en uno de los apartados más importantes: Canción del año, por su éxito "Not steady". Un reconocimiento a la artista chilena más escuchada en el streaming este 2019 (con cerca de 400 millones de reproducciones digitales a la fecha, sumando todas las plataformas), quien por estar fuera de Chile no podrá asistir a la ceremonia. Ante la posibilidad cierta de que se quede con su primer Pulsar, está contemplado que envíe un video de agradecimiento.

Lo mismo Mon Laferte, por estos días en Europa con la gira de Norma. Es con ese LP que la cantautora postula al premio mayor: Álbum del año, galardón que aún no tiene en su vitrina (en 2018 se quedó con Canción del año, Mejor artista pop y Canción más escuchada) y para el que este año parece llegar mejor posicionada. Sus competidores en ese ítem son Gepe, Álex Anwandter, La Brígida Orquesta y Cami.

Ésta última y Francisca Valenzuela también serán parte del show. En una nueva muestra de que el pop actual es dominado por propuestas femeninas, su presencia no será en un bloque dedicado "a las mujeres en la música", como en años anteriores, sino que con un espacio estelar sobre el escenario.

Rostros y presentadores

Tras dos años a cargo de TVN, la transmisión de la ceremonia vuelve a La Red, que aprovechará la instancia para darle visibilidad a sus rostros. Además de Fuentes en la animación y Alejandra Valle a cargo del backstage, figuras como Julia Vial, Eva Gómez y Daniel Muñoz -protagonista de la serie La vida simplemente- presentarán a los ganadores de las diversas categorías.

Lo mismo harán músicos como Manuel García, Fran Straube, Quilapayún, Eduardo "Lalo" Ibeas, Quique Neira, Cecilia Echenique y Benjamín Walker, como parte de una gala de dos horas de duración que abrirá con el show de Los Tres y Pedropiedra (a las 22.00) y cerrará con Moral Distraída y Joe Vasconcellos. Además, Congreso, en el marco de sus 50 años de carrera, se presentará junto a Camila Moreno.

“Estamos contentos de tener cultura en horario prime y de poder mostrar todos juntos a estos artistas que no siempre tienen cabida en TV abierta”, comenta Matías Bosshardt, director general de los Pulsar 2019, quien destaca innovaciones tecnológicas en las pantallas y el estreno de una plataforma en el escenario “para acercar los artistas a la gente”.