Polimá Westcoast y Young Cister: “El trap es muy social, aunque la gente no lo entienda”

La escena se repite. Los dos cantantes reciben a Culto en medio de una ardua rueda de prensa promocional en las oficinas de su sello discográfico. El cuadro es idéntico al de la entrevista anterior pero los temas que dominan la agenda son otros. Algo cambió en el camino y tanto Polimá Westcoast (21) como Young Cister (23) parecen no ser los mismos. Una brisa de adultez y sensibilidad parece haberles golpeado la puerta.

Antes de octubre, el 2019 del dúo había estado en racha. Polimá fue invitado a la edición local de Lollapalooza y logró repletar el Arena antes de las tres de la tarde, tras eso y de acumular millones de reproducciones en el streaming, junto a Cister fue convocado a ser parte de Sony quien, tras muchos años de sequía, comenzó a reclutar réditos nacionales en su catálogo. La promesa era una sola: editar el ansiado Equilibrio, el disco que están anunciando hace más de 20 meses.

Pero llegó el viernes del estallido y el foco cambió hacia asuntos socialmente más importantes. Ese día el grupo se encontraba grabando junto a la directora Loretta Castelletto el videoclip de "Luis Mi", el single que presentan casi cuatro meses después.

"Justo estábamos hablando de lo que pasaba cuando lo grabamos", rememoran casi al unísono.

La canción, como dice su título, es un guiño indirecto a la estética del astro mexicano pero con un acento marcado al funky y a la música disco de los setenta. Siempre con la voz y el autotune, un recurso que han sabido dominar y hacer propio más allá del trap.

El disco, que tenía fecha de estreno para la primera quincena de diciembre, se vio empañado por una acusación de conductas impropias con menores de edad contra Claudio Vargas (Ambidieztro), productor histórico del proyecto y parte del staff de los músicos. Una vez conocidas las denuncias, decidieron apartarlo de sus funciones y condenar enérgicamente sus actos a través de sus redes sociales.

Polimá Westcoast (P): Había un bajo porcentaje de personas que creían que nosotros éramos parte, cómplices. Pero lo que pasó fue una novedad.

Young Cister (YC): Apenas supimos, la lloramos toda. Nos tomó por sorpresa, si hubiésemos sabido algo, en cualquier momento lo habríamos alejado y ya.

P: Jodió todo hermano y se notó. Pero aquí estamos, positivos y con calma.

YC: El disco tiene que salir sí o sí.

P: La gente tiene mucha expectativa del disco, lo está esperando mucho porque ha pasado mucho tiempo y han sucedido muchas cosas que lo frenan. Pero estamos tranquilos porque va a salir en el momento adecuado, el tiempo será perfecto.

Estallido social y el rol del trap

Tras el 18 de octubre, el dúo decidió pausar la promoción de su carrera musical y ocupar sus redes sociales para difundir información sobre la situación país, hacerse presente en actos de conmemoración en algunos barrios de Santiago y reflexionar sobre lo que estaba pasando en las calles.

Ambos se vieron muy involucrados, ¿cómo vivieron ese proceso?

P: Fue difícil. No podía dormir ni estar tranquilo. Tratamos de utilizar nuestras herramientas para ayudar y difundir lo que más podíamos. Había que dar a conocer lo que se estaba ocultando. Fuimos partícipes de varios shows porque quisimos estar con la gente, sentirnos parte. Intentamos hacerlo de la mejor forma, nunca faltándole el respeto a nadie.

Aunque la música de ustedes no hable directamente de temas sociales, viene directamente desde la génesis del estallido, desde el barrio…

YC: No hablamos de esos temas directamente, ni hacemos activismo pero sí estamos con la dignidad de la gente. El trap es muy social, aunque la gente no lo entienda aún. Es gente de barrio haciendo música, gente que tiene metas y sueños. Aunque no hable de forma política, son canciones que te llevan al barrio y eso te hace entender situaciones y ver las diferencias.

De vuelta a Lollapalooza

El esperado álbum finalmente tendrá fecha para marzo, días antes de la participación del dúo en Lollapalooza 2020 como uno de los números fuertes del Arena. El regreso al escenario de Parque O'higgins los toma en otro pie. "El año pasado me pasaron unos micrófonos y me paré ahí nomás. Sin nada, sin saber cantar ni nada. Y la rompimos", recuerda Polimá.

A doce meses del hito, los Brokeboys dicen que va a ser un show lleno de sorpresas y novedades. "Va a ser cuático. De que va a ser distinto será distinto".