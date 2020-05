¿Será así? El ránking de los discos de The Beatles “del peor al mejor”, según COS

Un ejercicio que habitualmente realizan los melómanos es rankear los álbumes de un determinado músico o banda. Esto realizó el sitio Consequence of Sound con los 13 discos de The Beatles.

El portal ordenó los LPs “del peor al mejor” e incluyó una explicación en cada uno de por qué se le ubicó en esa posición.

13- Yellow Submarine (1969)

“Es lamentable que la mejor película de los Beatles se haya unido al álbum más innecesario de su discografía. El álbum solo entregó cuatro canciones nuevas, dos éxitos lanzados anteriormente y un lado completo de las orquestaciones de George Martin para la película. Aún así, Yellow Submarine es una escucha más agradable que los mejores álbumes de algunas bandas”.

12- Beatles for sale (1964)

“Beatles for Sale llegó cinco meses después de la muy popular A Hard Day’s Night. La fatiga de la Beatlemanía y el ciclo interminable road-studio-road-studio se estaba estableciendo; es visible en la portada sombría del álbum y audible en las canciones del álbum, seis de las cuales son covers. Irónicamente, Beatles for Sale marca el comienzo de un cambio de la música más agradable de The Beatles hacia la introspección, un cambio que solo se intensificaría a medida que el tiempo fue pasando".

11- With the Beatles (1963)

“Lanzado solo ocho meses después del debut de The Beatles, Please Please Me, With the Beatles no debería ser tan bueno como es. A pesar de que tenía la clara intención de ser un cambio rápido en el maremoto de Beatlemania que comenzó a principios de año, todavía hoy es una escucha decente (si no terriblemente esencial). En los giros en 2020, With the Beatles es probablemente mejor apreciado como un artefacto de una banda que se mueve rápidamente hacia cosas mejores”.

10- Magical Mystery Tour (1967)

“La inclusión de los bullantes singles de 1967 de The Beatles eleva al desigual Magical Mystery Tour al top 10, pero apenas. A pesar de estar respaldado por éxitos innegables como “Strawberry FIelds Forever” y “Penny Lane”, el resto del álbum tiene éxito al mostrar los encantos característicos de cada miembro: una aguda psicodelia de John, un misticismo conmovedor de George y algunos encantadores de music-hall de Paul. Aunque con razón se ridiculiza como una secuela desenfocada de Sgt. Pepper, Magical Mystery Tour está lleno de muchos encantos menores; puede ser mezcolanza, pero al menos es una mezcolanza agradable”.

9- Please, Please me (1963)

“Si bien el éxito llegó muy rápido para The Beatles, John, Paul y George habían estado actuando juntos en clubes sin cesar durante tres años antes de su debut discográfico. Esta experiencia se muestra en Please Please Me, donde los tres miembros originales, más la nueva incorporación, Ringo, están tan sincronizados sin esfuerzo que olvidas cuán libres y libres están tocando. Las armonías rebotan y se disparan, los riffs de guitarra suenan y suenan, y los Fab Four suenan como si estuvieran pasando el mejor momento de sus vidas en cada canción. Los Beatles continuarían produciendo obras mucho más grandes, pero nunca recrearían la pureza de ese primer disco, un disco sin la carga de las presiones de la fama que estaba por venir”.

8- Let It Be (1970)

“Marcado por tempestuosas sesiones de grabación de regreso a lo sencillo, un estilo de producción en disputa y la disolución en cámara lenta de la banda en el período previo a su lanzamiento, Let It Be siempre estaba destinado a producir sentimientos complicados de los fanáticos. Tomado por sus propios méritos, el registro contiene su parte de hermosos momentos; en particular, el trío de “Get Back”, “Across the Universe” y “Let It Be” ofrecen una sensación de paz y finalidad a la despedida de la banda. Aún así, para un acto de la estatura de The Beatles, una declaración de cierre más grandiosa era tanto deseada como merecida”.

7- A Hard Day’s Night (1964)

"Si el lado B de A Hard Day’s Night fuera tan bueno como el lado A, sería el mejor álbum pop de todos los tiempos. Tal como está, sigue siendo uno de ellos. Los Beatles habían estado trabajando como perros, y esa fatiga se desgasta en las pistas finales del álbum. Los Fab four, sin embargo, alimentaron su descontento y tristeza nacidos de la fama en canciones posteriores a la ruptura como “I’ll cry instead”. Incluso las canciones de amor como “And I love her” tienen una sensación de melancolía. A pesar de su desilusión con la fama, The Beatles lograron crear una explosión de récord para que todos nos ‘sintiéramos bien’”.

6- The Beatles “The White Album” (1968)

“El registro más largo y experimental de los Beatles también es el más divisivo entre los fanáticos. Algunos lo encuentran un asunto excesivamente hinchado e indulgente, mientras que otros lo encuentran perfectamente defectuoso. He hecho la transición de la primera a la segunda, encontrando incluso las canciones más extravagantes de The White Album (“Wild Honey Pie”, “Revolution 9”) completamente intrigantes. En el mejor de los casos, es la mayor pieza de experimentación de rock de la historia. En el peor de los casos, el sonido de una banda desmoronándose. De cualquier forma que lo vea, vale la pena escucharlo una y otra vez hasta que su amor y odio por el álbum se formen en uno”.

5- Help! (1965)

“Apedreados, sintiéndose gordos y conscientes de sí mismos como siempre, The Beatles se encontraban en una de sus primeras encrucijadas importantes con Help!, al borde del próximo gran capítulo que vendría más tarde ese año con Rubber Soul, en diciembre. Esta era la calma antes de la tormenta, y los Fab Four pasaron gran parte de este tiempo deambulando por sus mansiones mirando hacia adentro. Es por eso que tenemos “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “I Need You”, and “Yesterday”. Help! fue una limpieza y una consolidación, y hay una pureza distinta en todas y cada una de las pistas del álbum que habla de la simplicidad de sus días de ensalada y la complejidad de sus últimos años”.

4- Revolver (1966)

“¿Los Beatles inventaron el art-rock con Revolver? Tal vez. Probablemente. Incluso, si objetas esta designación es difícil negar el salto estratosférico hacia adelante y hacia adelante de este álbum respecto de sus predecesores. La combinación de una mayor comprensión del estudio de The Beatles, alejarse de las giras que consumen mucho tiempo, y las exploraciones gemelas de drogas psicodélicas y modos musicales orientales los ayudaron a desbloquear un nuevo nivel de sofisticación artística en su canción. En un año lleno de lanzamientos (además de Revolver y Pet Sounds, 1966 también vio la llegada de Blonde on Blonde de Bob Dylan, If You Can Believe Your Eyes and Ears de The Mamas and the Papas y A Quick One de The Who), Revolver sigue siendo el mejor y el más importante”.

3- Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967)

“Muchos han señalado que el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band no solo es el mejor álbum de los Beatles, sino el mejor álbum de todos los tiempos, y tiene mérito. El límite empujado por la música rock como una forma de arte no tenía precedentes (excepto, tal vez, por su propio trabajo en Revolver), y la experimentación psicodélica fue de otro mundo. ¡Es insondable que solo dos años separen a Help! y a Sgt. Pepper, pero The Beatles estaban hambrientos de grandeza y lo descubrieron una y otra vez, en la espiritualidad oriental de la India, en los recortes de periódicos y carteles y, por supuesto, con un poco de ayuda de sus amigos”.

2- Rubber Soul (1965)

“Presionados por el tiempo y, sin embargo, irónicamente, en el punto más liberado de su carrera, The Beatles pintaron el lienzo que se convirtió en Rubber Soul, lanzando 14 canciones con visiones singulares y precisas. Ahora, se ha dicho mucho sobre cuán influyente es el álbum para el canon de la música pop, el rock and roll y no tanto del álbum en sí mismo. Nada de eso está mal, pero lo que realmente destaca de Rubber Soul es lo divertido que es de principio a fin. Échele la culpa al reloj o simplemente al agotamiento total, pero aquí hay muy poca pretensión, lo que sin duda atormentaría la parte trasera del catálogo de la banda. Tenían todo para demostrar, pero como aprendieron al hacer Help!, lo mejor que podían hacer era presentar lo mejor que podían ofrecer. En algunos aspectos, es casi un álbum manipulado, y ese tipo de caos destartalado solo se suma a la magia y la majestuosidad de los Fab Four”.

1- Abbey Road (1969)

“Todo en Abbey Road se siente destinado. La portada del álbum es icónica, las canciones están muy adelantadas a su tiempo y su cohesión tiene una finalidad. Todas estas cualidades cierran colectivamente el libro sobre la banda más prolífica e importante en la historia de la música pop. Nada de esto debería haber sido fácil, y ciertamente no fue para los Fab Four, pero su maldición dice lo contrario. Es como un error perverso. Por eso es aún más perfecto que Abbey Road salga a la calle antes de Let It Be, que muchos todavía “incorrectamente” creen que es el récord final del grupo. Abbey Road es una de las mejores obras de arte en este planeta olvidado de Dios, y sabes qué, en realidad nos hace ver como seres humanos decentes. Oye, al final, el amor que haces es igual a ... oh, solo escúchalo ya”.