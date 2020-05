Actriz de I know this much is true: “Es sobre una dinámica familiar quebrada y la búsqueda de uno mismo”

Dominick Birdsey (Mark Ruffalo) trabaja pintando casas, está divorciado recientemente, y dedica gran parte de su tiempo fuera del trabajo a cuidar a su hermano gemelo Thomas, quien sufre de esquizofrenia y paranoia. Juntos lidian con un padrastro frío, la muerte de su madre a causa de un cáncer y un mundo que no parece comprenderlos.

I know this much is true, uno de los más recientes estrenos de HBO, es una miniserie dramática de cuatro episodios con una trama oscura y triste. Las enfermedades mentales parecen recibir violencia por parte de la sociedad, en lugar de la ayuda que realmente necesitan.

En un estremecedor relato, la ficción basada en el libro homónimo de Wally Lamb, fue producida por Jeffrey T. Bernstein (Daredevil, The Newsroom) y está protagonizada por el tres veces nominado al Oscar, Mark Ruffalo.

Otras de las actuaciones destacadas está en sus personajes secundarios, con la cantante y actriz Juliette Lewis en el papel de Nedra Frank, una académica a quien Dominick le pide traducir y transcribir las memorias de su abuelo italiano.

Si bien Lewis confiesa que no ha visto la serie tras su estreno y que tampoco leyó el libro en el que se basa, explica que el trabajo realizado por Ruffalo y el equipo de producción es destacado, lo que les permitió improvisar en algunas de la escenas y desarrollar una versión de su personaje con la que se siente a gusto y orgullosa.

“Conocí a Derek Cianfrance (guionista de la serie) y tuvimos una adorable reunión. Literalmente me ofreció el trabajo en el momento, lo que es una rareza, pero supongo que Derek y Mark ya habían hablado sobre mí. Trabajé con Mark bajo su dirección, pero no había cumplido mi sueño de trabajar con él como actor. He sido una gran fan suya desde You Can Count on Me”, dijo Juliette Lewis en una exclusiva entrevista proporcionada por HBO, a la que Culto tuvo acceso.

-¿Cuál es la relevancia de Nedra en la historia?

-Amo el trabajo de personaje -amo los personajes- y Derek básicamente me dio el material de investigación para que yo pudiera desarrollarlo, lo que significa que ella es una mujer que vive en el show de Nedra Frank, y Mark y Derek se rieron y dijeron que de mí esperaban el ‘spin-off de Nedra Frank’. Porque Nedra es como un ciclón que entra a la órbita de Dominick, y la forma en que ella aporta a la historia es muy interesante, porque aprendemos sobre el abuelo de los gemelos a través de ella y este manuscrito, y también aprendemos a través de lo que ella no dice sobre el abuelo de ellos.

Hay una escena en el primer episodio, en el que Nedra visita a Dominick por sorpresa y el ambiente sube de temperatura. Sin mayores spoilers, Lewis explica que la improvisación fue clave.

“Fue un jodido festín (ríe). Fue un goce actuar. Ocurren muchas cosas en esa escena con estas dos personas que no podrían estar en extremos más opuestos del espectro. Y fue muy divertido actuar y debo comentar el proceso creativo de Derek porque hace tiempo no tenía una experiencia creativa así. Derek quería que descubriera mi personaje -que lo aplastara, destruyera, que arrancara las páginas y lo desordenara de tal manera que saliera de forma inesperada-. Y es una forma radical de crear hoy en día, especialmente en TV”, relató la actriz de 30 años de carrera.

“Improvisamos mucho, especialmente en la interacción entre Nedra y Dominick”, agregó.

-Tanto Mark como Derek comparten raíces italo-americanas, lo que también se ve en la serie. ¿En ese sentido dirías que la historia es personal para ellos?

- 100%. Sabes que puedo pretender saber lo que pasa por sus mentes y el lenguaje que desarrollaron en conjunto, pero fui testigo de ello y para mí ellos eran como hermanos. Ellos vivían y respiraban este mundo -un mundo de masculinidad, un mundo de una dinámica familiar quebrada y la búsqueda de uno mismo-. Y estaba feliz de estar en ese ambiente con ellos.

-¿Crees que la cuarentena influenciará series, películas, libros y música en el futuro?

-Absolutamente. He visto un cambio en todos mis amigos creativos. La analogía puede ser que es como una represa, que cuando cortas el paso de agua, esta va en otra dirección. Hemos visto a todos nuestros colegas reajustarse para mantenerse creativos y creo que el encierro, el no poder crear de la forma que conocen... siento que una vez que vuelva el cauce del agua habrá mucha pasión y vigor de una forma que no hemos visto en mucho tiempo. (...) Una vez que los gobiernos logren tener a salvo a su gente, será el momento de los creativos de seguir adelante.

I know this much is true ha emitido dos episodios, los que están disponibles en HBO GO, y estrena episodios cada domingo.

Mira el tráiler a continuación: