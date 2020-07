Ghost of Tsushima: hablan los compositores de la música del esperado título de PlayStation

Mañana se estrena mundialmente Ghost of Tsushima, nuevo título de PlayStation 4 que nos pone en la piel del último samurái de la isla de Tsushima, durante la invasión mongola a Japón.

Con un mundo abierto para que los jugadores exploren a punta de katanas de acero nipón, el esperado nuevo título de PlayStation, promete altas dosis de acción y emoción.

Según Sucker Punch Productions, el primer prototipo del videojuego fue una pequeña misión en la que el protagonista, Jin, monta un caballo y lucha contra los mongoles dentro de un fuerte japonés. Cuando la primera pieza musical fue adherida a la escena, la imagen cobró vida instantáneamente, emocionando a todo el estudio a cargo del videojuego.

El compositor británico Ilan Eshkeri, reconocido por su trabajo en Stardust, Hannibal Rising y Ring of the Nibelungs, estudió la antigua música japonesa y las diferentes escalas pentatónicas que utilizan durante su proceso de composición.

“Quería crear un mundo emocional que no solo apoyara los ritmos narrativos y de acción del juego, sino que también atrajera al jugador hacia el corazón y alma del viaje emocional de Jin”, cuenta a Culto.

Por su lado, el también compositor japonés Shigeru Umebayashi, nombre clave de títulos como House of Flying Daggers, True Legend y The Grandmaster, comenzó a hacer borradores sonoros, enfocándose en la belleza natural del mundo de Tsushima y su arco emocional.

Así dio con dulces temas que representaban palabras claves del juego ligadas a la experiencia de Jin, tales como “serenidad”, “ocupación”, “exilio”, “encantador” y “santuario”.

“Cuando estaba componiendo música para el juego, me inspiré en la naturaleza, el clima, el estilo de vida tradicional y la música japonesa clásica”, explica Ume, “mis composiciones presentan varios instrumentos japoneses, incluidos el shakuhachi, koto y taiko japonés”.

El resultado es una banda sonora poderosa y evocadora, que da vida al mundo de Tsushima del siglo XIII y al difícil camino de Jin de samurái a fantasma.

Ghost of Tsushima

El soundtrack oficial del juego será lanzado por MIlan Records a contar de mañana, en todas las plataformas digitales y como un conjunto de dos discos físicos, que se pueden pre ordenar aquí, recordando que todos los pedidos anticipados de la banda sonora digital incluyen una descarga instantánea de la canción "The Way of the Ghost (feat. Clare Uchima)".

También se anunció que será editada en el futuro en vinilo.

El director de Audio de Sucker Punch Productions, Bradley D Meyer, explicó que la decisión de contar con dos compositores para la creación del soundtrack del videojuego se dio por el mundo a gran escala de Tsushima y la necesidad de tener varias piezas musicales.

Sobre todo para llenar el proceso de descubrimiento de Jin, desde su paso de samurái hasta convertirse en fantasma. Además, querían un tapiz sonoro más diverso y elaborado para la historia y acción del juego.