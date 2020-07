Nicco Annan, actor de P-Valley: “Esta serie hace que las personas se cuestionen sus prejuicios”

“En el fondo del Delta del Mississippi, se encuentra un oasis de arena y brillo en un áspero rincón de la existencia humana donde la belleza puede ser difícil de encontrar”, comienza la descripción de P-Valley, la nueva serie de Starz que debutó el 12 de julio.

Ambientada en el sur de Estados Unidos, la serie se centra en las historias de las bailarinas del club nocturno ‘Pynk’, así como de los personajes que entran y salen por sus puertas.

Dirigida exclusivamente por mujeres -entre ellas Karena Evans, Kimberly Peirce, Millicent Shelton, Tamra Davis, Greeta V. Patel, Tasha Smith, entre otras- , P-Valley tiene por protagonistas a las bailarinas del club, a Uncle Clifford -dueño del antro- y a un aspirante a rapero de éxito.

En una exclusiva entrevista a la que Culto tuvo acceso, los actores Nicco Annan -quien interpreta a Uncle Clifford- y J. Alphonse Nicholson -el aspirante a rapero Lil’ Murda-, relatan a Culto por qué P-Valley es una serie imperdible y el poder su trama. “El tono de la serie es como la vida misma”, detalló Annan, quien toma el rol de dueño del club Pynk, descrito como “una belleza negra, no binaria, homosexual, que se identifica con el pronombre ‘ella’”, dijo el actor.

De hecho, un argumento al que Annan da relevancia, es la presencia de diversidad étnica en la producción. “El linaje es parte de lo que hace a esta serie creíble para todas las personas sin importar de que parte del mundo sean, ya sea que estés en Italia, en África Occidental o Brasil. Pienso que el linaje Afroamericano se ve reflejado a través de toda la serie. Este es un lugar único y muy específico porque, aquí en Estados Unidos, el sur puede verse atemporal o como encapsulado en el tiempo”, dijo sobre el que fue uno de los estados más racistas en Norteamérica.

“Tenemos personajes en nuestro mundo que representa a las personas marginadas; hay toda una comunidad de blancos pobres que también pueden ser olvidados en los Estados Unidos y también están representados en nuestra serie. La cultura latina y la cultura mexicana pienso que están representadas igualmente y tienen una voz. Así que creo que el atractivo internacional es la humanidad de la serie”, agregó.

Derribando muros

Si se trata de argumentar por qué P-Valley es única, Nicco Annan tiene varios argumentos: aborda el racismo, la intolerancia hacia la comunidad LGBT+ y el machismo. Y para él es justamente hablar aquellos temas lo relevante, a quien sea que pueda molestar o incomodar.

“Pienso que la vida realmente comienza en el punto de tu incomodidad. Estamos en un momento en el que estamos viendo caer los muros que nos rodean en este país y en el mundo: los muros que dividen a los afro descendientes y a los miembros de la comunidad LGBT+”, dijo Annan.

“Estamos viendo el muro de separaciones económicas realmente cambiar. Esta serie habla de todo eso y hace que las personas se analicen a sí mismas, como ‘¿Cuáles fueron los prejuicios que tuve cuando entré al mundo?’ O ‘¿Cuáles fueron los pensamientos que tuve sobre esta persona en particular o tipo de persona o una persona que tiene este tipo de ocupación?’ Hace que veas su verdad y su humanidad”, detalla.

J. Alphonse Nicholson -el aspirante a rapero Lil’ Murda- agrega que lo que diferencia a P-Valley de otras series es que está contada desde el punto de vista de una mujer, de varias en realidad.

“Siento que desafortunadamente no hemos visto esto en esta industria. Como un hombre heterosexual, eso cambió mi vida y me enseño mucho como mi perspectiva debe cambiar. Así que siento que lo que hace esto único es que tendrá un impacto en ti simplemente por la manera en que fue filmada”, dijo el actor que también ha participado de Chicago P.D. y Luke Cage.

Nicholson relata que estaba familiarizado con los clubes de striptease y la cultura del sur previo a trabajar en P-Valley, pero aprendió otros aspectos de aquel mundo al poner en la piel de Lil’ Murda.

“Aprendí los matices de las mujeres y las cosas cotidianas por las que tuvieron que pasar, las luchas por las que tuvieron que pasar. Eso era nuevo para mí, sabiendo que, no solo están bailando aquí para entretener y ganar dinero, sino que también tienen sus propias cosas cotidianas por las que están pasando y con las que tienen que lidiar mientras están aquí en el trabajo y cómo usan eso para impulsar sus carreras y sus vidas”.

Nicco Annan confiesa que sabía mucho de la cultura de los club de striptease porque le gustan. “Son parte de la cultura en términos de dónde vas a celebrar, ya sea un baby shower, una fiesta de divorcio o simplemente para desahogarse. Crecí en Detroit, Michigan, en Motown y en Detroit la gente iba a clubes de striptease por el bistec, por extraño que parezca. Siempre hay un espacio allí. No es solo una cosa, no somos solo un monolito; hay tantos matices en el mundo…”, relató.

Incluso alaba la serie asegurando que se siente representado en la trama, un aspecto que califica como “extremadamente importante” tanto por él, como por la sociedad en general.

“Nacemos libres, somos abiertos, es la condición social la que nos enseña ‘Oh, tiene que ser así’ o ‘Oh eres demasiado así y no eres lo suficientemente así’. Yo diría que el momento en el que estamos viviendo ahora, con el movimiento Black Lives Matter, es una revolución y creo que la revolución continuará en tu hogar, en tu tablet, en la pantalla de tu televisor, en tu teléfono o lo que sea que estés viendo. Se trata de poder cuestionarte a ti mismo. ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Qué está pasando en cómo te comportas y en cómo te mueves en el mundo?”, dijo el actor tras ‘Uncle Clifford’.

-¿Qué impacto esperan que la serie tenga en los espectadores?

Nicco Annan: Afinidad. Espero que las personas de todo el mundo que vean esto asuman un sentimiento de afinidad: que aunque las personas se vean de manera diferente a ti, por dentro todos somos iguales en términos de la experiencia humana. Personas que pueden haber sido marginadas, personas que han sido demonizadas, que puedas ver su verdadero corazón.

J. Alphonse Nicholson: Lo que me gustaría es que la gente aprendiera ese factor de respeto. Respetar a las personas simplemente porque son seres humanos, no por su color de piel o por profesión. Y más importante aún y más en específico, respetar a la mujeres de color sin fronteras, a nivel internacional, en Estados Unidos, Reino Unido y todo el mundo. Las mujeres de color han sido las personas más oprimidas en este planeta y ya es hora de que obtengan el respeto que se merecen. Entonces, específicamente la cultura del club de striptease y las bailarinas exóticas y todos en ese mundo, démosles el respeto que se merecen.

Nicco Annan: Ten mucho cuidado con los prejuicios. Las personas son mucho más profundas y mucho más complejas que solo su ocupación. ¿Todos estamos en cuarentena y lidiando con Covid-19, verdad? ¿Cuánto has valorado realmente al trabajador del supermercado de tu barrio? ¿Cuánto has apreciado realmente a tu estilista? Todo eso, es muy real. Las personas que tienen trabajos por los cuales la gente las solía despreciar o desaprobar, ahora se les muestra mayor respeto. No es diferente al mundo en P-Valley.

La serie estrenó su primera temporada el 12 de julio y está conformada por un total de ocho episodios.