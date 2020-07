Valerie: la misteriosa mujer que inspiró el famoso cover de Amy Winehouse

"Valerie" es una de las canciones más populares de Amy Winehouse. La cantante fallecida a los 27 años por la excesiva ingesta de alcohol, saltó a la fama con su alabado disco Back to black de 2006, que tenía canciones como "Rehab", "You know that I'm no good" y "Tears dry on my own".

El disco fue producido por Mark Ronson, quien en retribución le solicitó ser la voz de un cover que estaba trabajando: un tema original de The Zutons para su disco Version de 2007.

En 2006, la banda inglesa liderada por Dave McCabe debutó la canción "Valerie" en su segunda placa Tired of Hanging Around. Una versión muy diferente a la más conocida.

McCabe cantaba a una chica de cabello rojo, a la que le preguntaba si pagó sus multas y le desea que conozca un buen hombre. En entrevista con Vice, la protagonista de la canción reveló su identidad.

La mujer que inspiró el tema pop fue Valerie Star, una maquilladora y estilista profesional que fue novia de Dave McCabe.

La maquilladora conoció al músico en un pequeño concierto en Florida. Al finalizar el show, Star se acercó a McCabe y le ofreció -a él y a la banda- ir por unos tragos.

"Un trago se convirtió en Dios sabe cuántos. Muchos. Todos fuimos a otro bar. Y luego otro. Después todos fuimos a la casa de Erin para beber champaña en la azotea hasta el amanecer" dijo Star.

El cantante invitó a Valerie a su siguiente concierto -en Jacksonvillle-, lo que ella aceptó. "Lo visité en distintas ciudades. Fue genial. Lo pasamos muy bien juntos".

Valerie

"Recuerdo cuando me habló sobre la canción. Fue como, 'Escribí esta canción sobre ti y la elegimos como single'. Es como nuestro bebé alien", dijo Star a Vice.

Y es que el sencillo hace referencia a las veces que Valerie casi va a prisión por las multas por infracciones de tránsito, lo que finalmente le impidió ir a vivir a Reino Unido junto a Dave.

Respecto a la versión de Mark Ronson junto a Amy Winehouse, Star reveló que conoció en persona al productor musical, quien le agradeció -en cierta forma- por el éxito de la canción.

“Mark me dijo ‘Siento que debería abrir mi billetera y darte dinero’. Fue muy gracioso. También un tanto surreal. Pero no puedo tener la canción en mi playlist, no porque lo considere narcisista, sino porque puede salir en momentos inoportunos”, dijo la artista y estilista.