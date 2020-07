Peter Green, leyenda del blues y cofundador de Fleetwood Mac, muere a los 73 años

El inglés Peter Green, uno de los guitarristas fundamentales en la era del rock, murió esta jornada a los 73 años. La noticia fue confirmada en un comunicado publicado por sus abogados “Con gran tristeza comunicamos que la familia de Peter Green anuncia su muerte este fin de semana, tranquilamente mientras dormía”.

Green, hizo fama en los sesentas gracias a su habilidad con la guitarra. Ello le permitió reemplazar nada menos que a Eric Clapton en la banda de John Mayall, con quien grabó el álbum A Hard Road (1967). Eran los días en que el r&b hacía furor entre los jóvenes británicos, lo que inspiró a otros tantos como Jeff Beck, Jimmy Page, Pete Townshend, entre muchos otros.

Sin embargo, ser un músico de apoyo no le bastó. Al poco tiempo decidió formar su propia agrupación junto a sus compañeros, el bajista John McVie y el baterista Mick Fleetwood. La fusión de los apellidos de estos últimos, dio origen a un grupo que haría leyenda: Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac -al que también se integró el guitarrista Jeremy Spencer- nació de un regalo que le hizo en 1967 el patriarca del blues inglés, John Mayall, a su guitarrista Peter Green, que había ocupado el lugar de Eric Clapton en sus Bluesbreakers: unas horas de grabación para que hiciera lo que tuviera ganas.

“Peter Greenbaum no era cualquier guitarrista”, lo describe el crítico de rock Sergio Marchi en su libro Room service (Planeta), “fue uno de los mejores de la historia. Le cayó del cielo a Mayall cuando ya era inevitable la partida de Eric Clapton de su banda; Green admiraba profundamente a Clapton por lo que cuando le ofrecieron su lugar no dudó en aceptarlo. ‘Clapton is God’ (Clapton es Dios) fue la pintada con la que los fans homenajearon a su guitarrista idolatrado, creando así una leyenda imborrable. Menos conocido fue el graffiti ‘Green is better than God’ (Green es mejor que Dios), alabando a la nueva deidad de las seis cuerdas”.

Antes de ser un referente pop con la entrada de Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, el grupo registró material orientado al blues en los discos Fleetwood Mac (1968), Mr. Wonderful (1968), Then Play On (1969), en que destacaron temas como “Albatross” o “Black Magic Woman” (más conocida por la versión de Carlos Santana), antes de dejar la banda en 1970 después de una lucha con su salud mental. Fue diagnosticado con esquizofrenia.

Desde entonces mantuvo un bajo perfil con apariciones esporádicas en escena, aunque fue reconocido por colegas y cercanos por su talento. El mismo BB King aseguraba que el mejor guitarrista blanco de blues era él, y no Eric Clapton. Años después, en la década de 1990 formó la banda Peter Green Splinter, con la que lanzó nueve álbumes, antes de cerrar su carrera profesional con la gira Peter Green y sus amigos en 2009.