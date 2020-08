Elton John, un jabalí especial y el “pop para niños” de El Rey León

Cuando escuchó la propuesta, por un momento Elton John no supo que pensar. El compositor y letrista Tim Rice le llamó por teléfono para hacerle una oferta de trabajo. Fue una sorpresa, porque llevaban diez años sin hablarse desde la última vez que habían escrito una canción juntos.

Pero Rice fue al grano. La oferta consistía en componer la banda sonora para un nuevo filme de animación de Disney, la que se sustentaba en una historia original. “Aquello me intrigó”, recuerda en su autobiografía Yo Elton John (2019, Reservoir Books).

El inglés no estaba dispuesto, de buenas a primeras, a dar el salto. Solo había trabajado en una banda sonora, la de la película Friends (1971), una cinta que no obtuvo buenas críticas. Como en esos días el músico todavía alternaba su carrera solista con pequeños trabajos de músico de sesión, fue algo que tomó casi por cumplir. “Desde entonces había dejado las bandas sonoras, pero esto era claramente una cosa distinta -recuerda Elton-.El plan era que no escribiríamos la típica partitura de Disney, al estilo Broadway, sino que intentaríamos sacar canciones pop que pudieran gustar a los niños”.

Pero el proceso no sería fácil.

Todo por un jabalí

La década de los 90′ fue un renacer para Sir Elton John. Luego de años de excesos con el alcohol, las drogas y la bulimia, decidió someterse a un tratamiento de rehabilitación También se vinculó con organizaciones de caridad, especialmente las que trabajaban con personas afectadas por VIH, a las que donó las ganancias de algunos de sus sencillos. Por ello, en 1992 fundó la Fundación de SIDA Elton John.

Ese espíritu de trabajo colectivo le trajo réditos en lo musical. En 1991 volvió al número uno del UK Singles Chart con una versión en vivo de “Don’t Let The Sun Go Down On Me”, grabada junto a George Michael. Era un nuevo acierto del músico tras el éxito de la reedición de “Sacrifice” en doble cara A con “Healing Hands”, en 1990. Ello preparó el terreno para el lanzamiento de su disco The One, el que contó con invitados de lujo: David Gilmour y Eric Clapton. Además, se sumó al homenaje a Freddie Mercury en Wembley, en 1992, ocasión en que cantó “Bohemian Rhapsody” y “The Show Must Go On”.

“La vida me estaba dando palmaditas en la espalda por haber dejado de beber. The One se convirtió en mi disco más vendido en todo el mundo desde 1975″, rememora Sir Elton.

Por ello, pese a sus dudas, el inglés aceptó la invitación de Rice a participar en la banda sonora de El Rey León. Como acostumbraba a hacerlo, trabajó la música a partir de un grupo de letras que le entregó su partner. “Había un secuencia especifica a la que te tenías que ceñir, siempre sabías por adelantado qué orden llevarían las canciones”, explica el pianista.

“Pero mentiría si dijera que nunca tuve dudas con este proyecto, o mejor dicho, qué lugar ocupaba yo en él”. En específico, le ocurrió con algunas canciones. Cuando se enfrentó al hecho de componer canciones sobre personajes como Timón y Pumba, se sintió tocado en su orgullo. Después de todo, él estaba acostumbrado a componer sentidas baladas y explosivas canciones pop. En su discografía hay temas rotundos como “Your Song”, “Bennie and the Jets”, “Someone saved my life tonight”, entre otros.

“No podía eludir el hecho de que ahora estaba escribiendo una canción sobre un jabalí que se tiraba pedos sin parar -recuerda-. Me parecía que aquello andaba muy lejos de cuando The Band acudían a mi camerino y me pedían escuchar mi nuevo disco, o cuando Bob Dylan nos interceptaba en las escaleras y elogiaba a Bernie [Taupin, su letrista histórico] le letra de ‘My father’s gun’”.

Una historia con música

“Elton John es la persona indicada para todo este tipo de trabajos, como ya hemos podido apreciar en la infinidad de películas animadas donde ha aportado”, explica el compositor y multiinstrumentista Enrique Bunster, quien junto a su socio, el también músico Patricio Chico, llevan años creando música para cine, medios y videojuegos bajo el nombre Bunster&Chico. “Su versatilidad para componer y escribir, su voz y las melodías que quedan al instante en la memoria, siempre han sido la guinda de la torta; ese algo que no le puede faltar a cualquier soundtrack”, agrega.

Consultado por el aporte del hombre de "Your Song" al filme, Chico no duda. "Logró interpretar el sentido de la película, que es lo que se le pide a un compositor, recordemos que 3 de las 5 canciones que compuso para El Rey León fueron nominadas y una de ellas obtuvo un Oscar; creo que aportó frescura, sin perder la elegancia compositiva de siempre". Precisamente, fue "Can you feel the love tonight", la que se llevó la estatuilla por Mejor Canción Original, en 1995.

Pero ¿qué debe tener en cuenta un artista al momento de crear material para cine? "Debe interpretar la imagen, pero por sobre todo darle sentido, y ese sentido debe estar en sintonía con lo que el director quiere comunicar a través de su película", explica Chico. "Para esto lo ideal es trabajar desde la preproducción, desde el guión, conocer no solo la historia sino que también cómo piensan los personajes, y cómo estos se relacionan con la historia. Éstos elementos y un sinfín más influyen en una película, cuando un compositor logra conectar con todos estos elementos, el resultado debería ser el óptimo", añade.

Según Bunster, la clave en la música pensada para el mundo audiovisual es que esta se inserte en la narrativa. “Debe contar una historia. Es ahí donde se encuentra lo más importante. Para eso hay que siempre estar en contacto con el director. Es importante tener buena comunicación y sobretodo ser capaz de entender lo que el director quiere reflejar en la escena. Cuando el compositor y el director están en sintonía las ideas comienzan a fluir”

Amar en la jungla

Pero Sir Elton decidió seguir adelante, pese los jabalíes con gases. “Llegué a la conclusión de que aquella situación por completo absurda me resultaba atractiva y seguí adelante”, cuenta en su autobiografía.

Con su habitual talento para componer canciones de ensueño, el inglés despachó “Can you feel the love tonight”, la que concibió para la historia de amor de Simba y Nala. Aunque en su entorno le comentaron que había creado un hit, no todos pensaron igual.

Los ejecutivos de Disney no estaban convencidos. Escuchaban la cinta con la canción, pero no les movía un pelo. “En retrospectiva, ahora puedo decir que no estaban muy entusiasmados con los demos”, detalla el letrista Rice en conversación con Los Angeles Times. “Teníamos un demo muy hermoso de Elton cantando ‘Can You Feel the Love Tonight’, pero era solo él al piano. No creo que pudieran relacionarla con la voz de los personajes”, explica.

Por ello, Rice debió buscar una forma de persuadir a los mandamases de la marca que la canción del músico inglés era la mejor opción para El Rey León. “Entré en el estudio y volví a grabarla con otros cantantes”, explicó. “Di vuelta el tema. Los contraté como cantantes de sesión y además puse algunos ruidos de jungla. Pensé: ‘Bueno, si no funciona, no se lo diré a nadie’. También hice otra pista similar para la canción ‘I Just Can’t Wait to Be King’. En el fondo, les mostré que tenían que ver más allá del hecho de tener a Elton cantando las canciones solo”, agrega en la entrevista mencionada.

Pero como en las oficinas de los ejecutivos siempre rondan las ideas, lanzaron una propuesta; usar la canción, pero grabarla con las voces de los actores Ernie Sabella y Nathan Lane, quienes interpretaban a Timón y Pumba. Es decir, un jabalí y un suricato cantaban en plan cómico una composición que su autor creó con otra intención. Por supuesto, a “Rocketman” la propuesta no le gustó para nada.

“Grabamos toda la canción”, relató Sabella en conversación con CinemaBlend. “Pero no apareció en la película porque Elton John dijo: ‘¡No quiero un jabalí grande y apestoso que cante mi canción de amor!’ Me encanta. Porque, en primer lugar, ya no lo voy a cantar. Nos enteramos de por qué. Hay dos reacciones que quieres obtener de una audiencia, o del compositor: te amo o te odio”, agregó.

En total, el pianista escribió cinco piezas: “Circle of Life”, “I Just Can’t Wait to Be King”, “Be prepared”, “Can You Feel the Love Tonight”, y la inmortal “Hakuna Matata”. Hay que tener en cuenta que en esta banda sonora también participó un experto en el género: Hans Zimmer. Este aportó cuatro temas instrumentales.

Elton John en la Premiere de El Rey Leon en 1994. Foto por Richard Young

La película fue un rotundo éxito comercial. A Elton John le encantó. “Me gustaba tanto El Rey León que organicé un par de proyecciones privadas para que los amigos pudieran verla. Estaba increíblemente orgulloso de todo en su conjunto; sabíamos que nos habíamos metido en algo muy especial”.

Y por cierto, la banda sonora también fue un acierto. Vendió 18 millones de copias y ganó el Oscar a Mejor Canción Original por “Can you feel the love tonight”. No será la última vez del músico en al cine. También compuso las bandas sonoras para películas The Road to El Dorado (2000), Muse (1999), Billy Elliot el musical (2006) y El mamut (2011).

Durante el verano boreal de 1994, el hit era una de las canciones favoritas de los niños y su rendimiento comercial le permitió desbancar del número uno en EE.UU a Voodoo Lounge de los Rolling Stones. “Intenté no mostrarme demasiado encantado cuando me enteré que Keith Richards estaba furioso, refunfuñando porque le ‘había ganado un puto dibujo animado’”.

En la versión Live Action de 2019 -disponible en Amazon Prime-, la película vuelve a incluir el tema, esta vez en un dueto interpretado por Donald Glover y Beyoncé, quienes grabaron las voces para las versiones adultas de Simba y Nala. La mujer de “Crazy in Love”, además lanzó un disco basado en el filme, llamado The Lion King: The Gift, el que incluye referencias a la música africana. En este participan artistas como Jay-Z , Pharrell Williams, Tierra Whack , Childish Gambino y Kendrick Lamar.

Consultados por la nueva mirada para la composición del inglés, Bunster y Chico la valoran por el lado técnico .”Instrumentalmente me pareció muy buena. Me gustó mucho. En cuanto a las voces también están bien trabajadas, pero personalmente no me mueven tanto. Es netamente apreciación personal”, señala el primero. Su socio afirma: “Creo que es una buena versión, musical e interpretativamente bien lograda. En cuanto a la decisión de que Beyoncé fuera quien interpretara la canción, creo que obedece más al negocio de la industria. El anuncio de su disco inspirado en El Rey León, por supuesto le aportan un par de dólares más a Hollywood”.