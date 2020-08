Corey Feldman y acusaciones de abuso sexual en Hollywood: “Probablemente sea el lugar con una conexión más inapropiada y directa con niños”

Corey Feldman, actor y músico de 49 años, dice que se siente feliz. Que está disfrutando su vida, que tiene hijos geniales, una buena novia, una casa agradable, y una buena carrera. En 2016 estrenó un single titulado “Go 4 it” junto a Snoop Dogg y en junio de ese año lanzó su álbum Angelic 2 the Core.

“Pero tuve que pasar por mucha terapia -individual y grupal- y rehabilitación y todo tipo de cosas para poder estar donde estoy ahora”, dijo en conversación con The Hollywood Reporter en 2016, a días de una polémica entrevista concedida por Elijah Wood al Sunday Times: “Claramente algo más grande estaba pasando en Hollywood. Estaba todo organizado. Hay muchas víboras en esta industria, personas que solo tienen sus intereses en mente.

Quien personificó a Frodo en la saga El Señor de los anillos hizo estas declaraciones a propósito de Jimmy Savile, el famoso presentador del programa Top of the Pops que abusó de cientos de niños y adolescentes entre 1955 y 2009.

En marzo de 2020, Corey Feldman estrenó el documental My Truth: The Rape of 2 Coreys, en el que narra los abusos que su amigo Corey Haim y él, sufrieron en los 80′ como estrellas juveniles en Hollywood.

En una entrevista concedida a THR hace cuatro años, Feldman ya daba luces de los supuestos abusos hacia menores por parte de actores y realizadores en la ciudad de las estrellas. Recordó a su fallecido amigo -Corey Haim-, se refirió a Michael Jackson y detalló su experiencia trabajando con directores como Steven Spielberg y Joel Schumacher.

La historia de dos Coreys

Corey Haim, fallecido a los 38 años por una pulmonía, era el mejor amigo de Corey Feldman. Además de coincidir en cintas ochenteras, trabajaron juntos en el show The Two Coreys.

“Él era mi mejor amigo. Extraño la química, extraño tener a mi mejor amigo. Él era la única persona que podía hacerme reír imparablemente. Tenía un carisma sobre él y un encanto y un sentido del humor sin igual”, recuerda Feldman. “Desafortunadamente, su cuerpo ya no podía aguantar más”.

Corey Haim y Corey Feldman

“Corey [Haim] sufrió abuso más directo que yo. Sufrí algunos abusos, y fue por varias manos, por así decirlo, pero para Corey, fue una violación directa. Y también ocurrió cuando tenía 11 años. Mi hijo tiene 11 años y ni siquiera puedo comenzar a comprender la idea de que algo así le ocurra. Destruiría todo su ser”, recordó Feldman sobre su colega y amigo.

Asegurando que ambos conocían perfectamente a las personas presentes en la vida del otro, ante la insistencia del periodista para que diera nombres, Feldman expresó que no puede, ya que cualquier acusación le puede jugar en contra.

The two Coreys

“La gente está frustrada, está enojada, quieren saber cómo está sucediendo esto, y quieren respuestas, y se vuelven hacia mí y me dicen: ‘¿Por qué no eres un hombre y te pones de pie y das nombres y dejas de esconderte?’ Tengo que lidiar con eso, lo que no es agradable, especialmente dado el hecho de que me encantaría dar nombres”, confesó el actor y músico a THR.

“Me encantaría ser el primero en hacerlo. Pero desafortunadamente, California, convenientemente, tiene un estatuto de limitaciones que impide que eso suceda. Porque si tuviera que ir y mencionar el nombre de alguien, sería yo quien tendría problemas legales y yo sería el demandado. Deberíamos hablar con los fiscales de distrito y los legisladores en California, especialmente porque aquí es donde está la industria del entretenimiento y este es un lugar con una conexión más inapropiada y directa con niños, que probablemente en cualquier otro lugar del mundo”, sentenció.

“¿Estas personas siguen trabajando en Hollywood?”, le pregunta a Feldman, a lo que responde: “Uno de ellos sí. Y todavía ocupa un lugar destacado en la industria”.

“Ahora ocurre más que nunca, porque hoy en día puedes usar Internet para crear perfiles falsos y cuentas falsas. Se comunican con los niños pequeños en Twitter y Facebook y dicen: ‘Soy un gran productor y puedo ayudarlo'. Con las redes sociales tenemos más acceso que nunca a todo. Es un problema creciente”, sentenció.

Las fiestas en las que todo estaba permitido

Siguiendo los dichos de Elijah Wood, Feldman se refirió a la existencia de “algo más grande” y las fiestas en Hollywood en el que supuestamente se cometen abusos contra menores de entre 10 y 16 años, niños y niñas.

“Y todos estos hombres eran amigos. Pregúntele a cualquiera de nuestro grupo de niños en ese momento: nos pasaban de ida y vuelta el uno al otro. [Alison Arngrim] de Little House on the Prairie dijo [en una entrevista]: ‘Todos sabían que los dos Coreys acababan de pasar’. Como si fuera algo de lo que la gente bromeaba en los lotes de estudio”, rememoró Feldman, confirmando que, por ejemplo, a Elijah Wood su madre no le daba permiso para ir a tales fiestas.

A diferencia de Wood, los padres de Feldman sí le permitieron ir a esos encuentros. “Un tiempo viví con mi madre y ella me dejaba ir a las fiestas. Luego viví con mi padre y esas personas en realidad venían a mi departamento. Hay una foto en mi libro en mi fiesta de 15 años. Mi padre hizo la fiesta en su oficina, que era una compañía de administración. Uno de los tipos, el tipo principal que abusó de mí, en realidad era un empleado de mi padre. Mi padre contrató a este hombre y este hombre me convenció para que probara todas las drogas que he probado. Él dice: ‘Hola, voy a ser tu mejor amigo. Te llevaré a Disneylandia'. Él era mi asistente, mi conductor, mi acompañante, y también básicamente mi tutor”.

Circunstancias que Feldman dice que nunca le dijo a su padre, ya que su progenitor incluso lo demandó cuando intentó emanciparse. “Mis padres eran muy abusivos y muy egoístas y estaban más interesados en lo que estaba sucediendo consigo mismos que en lo que estaba sucediendo con mi vida”.

Michael Jackson

A propósito de las denuncias de abuso contra menores, el periodista de THR mencionó a Michael Jackson, el Rey del Pop fallecido en 2009 por una sobredosis de propofol.

“El hombre está muerto. Déjenlo descansar en paz”, dijo Feldman diciendo que todo lo que tenía que decir sobre Jackson, está en su libro.

Corey Feldman y Michael Jackson

Asegurando que el hombre de “Thriller” nunca tuvo comportamientos inapropiados con él, lo calificó como un amigo cuyo vínculo no terminó bien. “Tuvimos una pelea, y eso se debió al hecho de que definitivamente había un lado oscuro en él. Pero ese lado oscuro de ninguna manera se conectó con la pedofilia según creo”.

Los protectores Joel Schumacher y Steven Spielberg

Corey Feldman -al igual que Corey Haim- trabajó en la cinta The Lost Boys, una de las obras insigne del fallecido cineasta Joel Schumacher. Si bien menciona el mal humor de Schumacher, lo contrasta con el buen trato que recibió.

“Joel estuvo genial. Quiero decir, era un hombre de mal genio, por lo que solía alzar mucho la voz, lo cual fue un poco sorprendente para mí porque estaba rodeado de mucha violencia y enojo y cosas así cuando era niño. Pero nunca fue violento con nosotros ni nada de eso. Era un tipo divertido y un buen tipo y un gran, gran cineasta. Así que disfruté mucho la experiencia. (...) Si hubiera sabido que sucedía algo, estoy seguro de que habría intervenido y hecho lo que pudiera”.

Corey Feldman en The Lost Boys

Una experiencia no muy diferente a la que tuvo trabajando con Steven Spielberg, productor de The Goonies. “Sin duda es una leyenda y un gran hombre y siempre fue muy amable conmigo, y siempre tuvimos una gran relación. Incluso recientemente, cuando lo he visto, sigue siendo el mismo tipo. No ha cambiado. Amo a Steven, gran hombre”.