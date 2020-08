Estrenan proyecto audiovisual que reúne a más de 60 artistas

Cuando la dramaturga Nona Fernández publicó el texto No era depresión era capitalismo en octubre del año pasado, la actriz y productora Chamila Rodriguez sintió que tenía que hacer algo con ese material. “Me caló profundo. Me gustan las calles y me alucinó la cantidad de frases que había en toda la Plaza Dignidad y cercanías del GAM, entonces cuando leí el texto de Nona me resonó”, cuenta la directora.

Inspirada en esa publicación, que recopilaba una serie de frases vistas por la autora en las manifestaciones sociales, Chamila Rodriguez armó el proyecto audiovisual No era depresión era capitalismo, conservando el título original. La acción está conformada por ocho artefactos audiovisuales y un cortometraje.

Cada una de las piezas será publicada los días viernes, comenzando hoy con Extractivismo, que estará disponible en el sitio www.noeradepresioneracapitalismo.com. La obra final se estrena el 7 de octubre en la sección Resistencias del Festival Internacional de Cine de Valdivia.

Esta creación artística, política y social cuenta con la participación de más de 60 artistas como la misma Nona Fernández, Claudia di Girólamo, Néstor Cantillana, Daniel Muñoz, Mariana Loyola, Paola Lattus y más.

“El proyecto me parece un emblema de como deben ser construidos los nuevos tiempos: en base a la creatividad y a las voluntades de un colectivo.Es importante en este momento cuando estamos empezando a pensar en este nuevo Chile que queremos construir”, dice Nona Fernández.

Filmado en lugares como el Río Mapocho, Londres 38, el Patio 29 del Cementerio General y el sector de Plaza Italia, la acción audiovisual cuenta con el relato coral de actores, estudiantes y activistas para, a través de las frases, abordar temas como la educación, la salud, los derechos humanos, y otras demandas sociales.

“Fue bonito tomar la palabra del pueblo chileno en una obra audiovisual. Hoy todas las frases fueron borradas, pero de esta manera van a quedar plasmadas en lo audiovisual como testimonio”, señala Rodríguez.