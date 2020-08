Los momentos más escandalosos de la historia de los MTV VMA’s

Quizás la polémica más mencionada la última década entre los acontecimientos que han marcado los MTV VMA’s, es aquella que involucra a Taylor Swift y Kanye West. No solo porque hace menos de un año se filtró la conversación completa entre Swift y West en la que se demostraba que el rapero no recibió el “visto bueno” de la cantante, para referirse a ella como “bitch” en su canción “Famous”; también porque en una entrevista a Beck, mencionó que casi le ocurre lo mismo!

Pero no todo gira en torno a las intervenciones de Kanye West. La premiación de MTV creada en 1984 acumula muchos, muchos momentos dignos de mención. Aunque ojo, que la controversia West-Swift está entre las altas posiciones junto a los reyes de pop: Madonna y Michael Jackson.

Desde irreverentes presentaciones, pasando por vestuarios inesperados, extraños discursos, a roces entre artistas, los VMA’s no han estado exentos de emociones. Rolling Stone seleccionó aquellos acontecimientos infaltables en el recuento de 36 años de existencia de los galardones.

20) Marilyn Manson y su presentación de The Dope Show (1998)

Marilyn Manson mostró masivamente su look andrógino. Su actuación de “The Dope Show” fue un conjunto de elementos que no se habían visto en televisión. Manson llevaba prótesis de senos, invitó a un bailarín sobreviviente de polio, y su cuerpo de baile estaba conformados por drags y policías en uniforme rosado que se besaban.

19) Fiona Apple declarando que el mundo es una mierda (1997)

Apple recibió el premio a Mejor Artista Nuevo y usó la instancia para enviar un mensaje que importara, o eso explicó en el preludio. Tras decir que su discurso sería diferente, y que diría lo que quería decir, exclamó: “Este mundo es una mierda. No debes modelar tu vida en base a lo que creemos que es genial, lo que llevamos puesto, lo que decimos y todo. Sé tú mismo”, y concluyó enviando un saludo a su madre.

18) Britney Spears y una pitón (2001)

Durante los VMA’s 2001, la princesa del pop deslumbró con una sensual performance al son de “Slave 4 U”, luciendo un bikini verde y una pitón en los hombros. No sin antes salir de una jaula con un gran tigre. Si bien fue una presentación de alto impacto en términos de espectacularidad, no dejó indiferentes a los activistas de PETA.

17) Lady Gaga se cuelga durante su performance (2009)

En su primer año de elegibilidad a los VMA’s -así como a los Grammy-, Lady Gaga tuvo nueve nominaciones. Con “Paparazzi” bajo el brazo, hizo un show pop-art/art-pop con máscaras, trajes y perfectas coreografías bañadas en sangre en el que “mata a Gaga”, como Bowie matando a Ziggy Stardust.

16) Neil Young y una crítica a los músicos auspiciados (1989)

Que Neil Young ganara en la categoría Mejor video del año por su canción “This note’s for you” fue una sorpresa considerando que ni siquiera fue emitido por MTV. ¿La razón? Su tema era una crítica directa a aquellos artistas que eran rostros de marcas. En el video se alude directamente a Michael Jackson y Whitney Houston, por ejemplo. De hecho los primeros versos dicen: “No canto por Pepsi, tampoco por Coca Cola”.

15) El vestido de carne de Lady Gaga (2010)

Lady Gaga asistió a la ceremonia de los VMA’s 2010 luciendo pantimedias de malla y un ajustado vestido de 18 kilos de carne argentina de corte fino. “Si no defendemos lo que creemos y si no luchamos por nuestros derechos, muy pronto tendremos tantos derechos como la carne de nuestros propios huesos”, dijo posteriormente a Ellen DeGeneres sobre el significado del vestido. “Y yo no soy un pedazo de carne”. El atuendo fue ensamblado por el diseñador de Los Ángeles, Franc Fernandez, con cortes del carnicero de su familia y, según los informes, tenía un olor dulce. Justo antes que la cantante aceptara el premio al Video del Año por “Bad Romance”, dijo: “Nunca pensé que le pediría a Cher que sostuviera mi bolsa de carne”.

14) Los Beastie Boys indignados con el triunfo de R.E.M (1994)

Cuando anunciaron “Everybody Hurts” de R.E.M. como canción ganadora de la categoría Mejor Director, Adam ’MCA’ Yauch no estaba contento. El integrante de los Beastie Boys interrumpió a Michael Stipe y defendió a Spike Jonze por su trabajo en “Sabotage”. “Esto es un ultraje, porque Spike es el director que acaba de ... Soy de Suiza, ¿de acuerdo? Permítanme decirles a todos eso “, comenzó Yauch. Luego calificó a R.E.M. de “farsa” y dijo que “tenía las ideas para Star Wars y todo”.

13) Michael Jackson se confunde y cree recibir el inexistente premio “Artista de Milenio” (2002)

La edición 2002 de los VMA’s coincidió con el cumpleaños 44 de Michael Jackson, por lo que los organizadores del evento pensaron que sería una buena ocasión para de entregarle un galardón para celebrar y un pastel, todo presentado por Britney Spears. Sin embargo, cuando la princesa del pop hizo el anuncio refiriéndose a Jackson como “Artista del milenio”, el hombre de Thriller creyó que era un nuevo premio. Su discurso de agradecimiento dejó un tanto confundidos a los asistentes.

12) Courtney Love interrumpe a Madonna (1995)

Posterior a los shows, Kurt Loder realizaba entrevistas a los artistas y en 1995 tuvo la oportunidad de conversar con Madonna. Sin embargo, comenzaron a recibir proyectiles: eran productos de maquillaje que Courtney Love comenzó a lanzar. La ex Hole fue invitada a participar de la charla, lo que resultó en unos extraños minutos en vivo.

11) Krist Novoselic golpea su cara con su bajo (1992)

Nirvana acababa de presentar “Lithium” cuando decidieron golpear sus instrumentos contra los grandes parlantes -que poco a poco comenzaron a fallar-. Sin embargo, Krist no calculó muy bien sus movimientos, ya que lanzó su bajo hacia arriba y el instrumento aterrizó en su cara.

10) El revelador traje de Prince (1991)

Considerar solo los vestuarios escadalosos femeninos sería prejuicioso y, sobre todo, injusto. También hubo artistas masculinos que llamaron la atención por su indumentaria. Ya mencionamos el look de Marilyn Manson y ahora seleccionamos un peculiar traje amarillo usado por Prince. Si bien de frente parecía un traje de un color alegre, por detrás resultaba bastante revelador.

9) Diana Ross y el escote de Lil Kim (1999)

En la ceremonia de 1999, Lil Kim lució su cabello color morado eléctrico y un ajustado traje que dejaba uno de sus pechos en libertad de movimiento. Cuando Diana Ross se acercó al podio para para presentar el mejor video de hip-hop con Kim y Mary J. Blige, quedó tan impresionada con el traje de la rapera que le dijo “Hola ¿cómo estás?” tocando su pecho. Lil Kim respondió con una risotada.

8) Tim Commerford de Rage Against the Machine trepa la escenografía (2000)

Cuando RATM actuó en los VMA y compitió con Limp Bizkit por el premio al Mejor Video de Rock, los de “Killing in the name of” no se quedaron tranquilos. Cuando Bizkit ganó, el bajista de RATM, Tim Commerford interrumpió el discurso de aceptación de Fred Durst subiéndose al andamio del escenario. Commerford pasó la noche en la cárcel y, según los informes, el líder de Rage, Zach de la Rocha, estaba tan enojado que aquella noche fue la semilla de su quiebre.

7) Miley Cyrus, Robin Thicke y un provocativo twerk (2013)

El mismo año que Miley Cyrus acaparó miradas con el jugado “Wrecking Ball”, Robin Thicke y Pharrell Williams debutaron la demandada por plagio “Blurred lines”. Si se presentaban juntos, sería una combinación explosiva. Sin embargo, el uso de disfraces, peluches e iconografía infantil, las constantes poses y movimientos sexuales -con una evidente diferencia de edad entre Cyrus y Thicke- escandalizó a parte de los espectadores, quienes exigieron que se tomara conciencia en los shows de los años siguientes.

6) La pelea entre Eminem y Moby (2002)

Previo a la ceremonia de MTV, Moby había acusado públicamente a Eminem de que sus letras eran homofóbicas y misóginas. Apenas separados por unos pocos asientos durante la noche fueron acumulando más y más tensión. Cuando Eminem subió al escenario a recibir el premio a Mejor Video Masculino por “Without Me”, dijo: “Ese pequeño Moby me sacó de mi zona. Sigue abucheando, pequeño. Golpearé a un hombre con gafas”. Posteriormente en la conferencia de prensa, el títere controlado por el comediante Robert Smigel, Triumph the Insult Comic dijo: “Todos, por favor. Seamos buenos con Eminem. Al final del día, es solo otro hombre blanco que intenta ganarse la vida honestamente ... robando la música de los negros”.

5) Michael Jackson y Lisa Marie Presley se besan (1994)

Entre 1994 y 1996, Michael Jackson estuvo casado con Lisa Marie Presley, y lo hicieron en los VMA’s con un beso ante las cámaras.

4) Madonna presenta “Like a virgin” en un vestido de novia (1984)

Fue el año inaugural para los VMA’s, y si bien fue Herbie Hancock quien acumuló más premios, fue Madonna la que hizo el show más recordado. Vestida como novia, comenzó su performance de pie sobre un pastel gigante de 17 pisos.

3) Andrew Dice Clay es expulsado de MTV (1989)

El comediante con clasificación X, Andrew “Dice” Clay, tuvo tres minutos en vivo presentar a Cher. Continuó y debutó dos de sus infames “canciones sucias de cuna” (incluido “Rockabye, bebé en la copa de un árbol” / “Tu madre es una puta, yo no soy tu papá”) y dijo dos de las “siete malas palabras que nunca puedes decir en la televisión” de George Carlin. The Diceman fue expulsado de MTV, pero volvió tres años en un sketch para los VMA’s de 1992.

2) Kanye West interrumpe a Taylor Swift (2009)

Kanye West le arrebató el micrófono a Taylor Swift en medio de su discurso de aceptación de Mejor Video Femenino. “¡Te dejaré terminar, pero Beyoncé tuvo uno de los mejores videos de todos los tiempos!”, dijo el rapero. Un incómodo momento que dio comienzo a un extenso enfrentamiento entre la mujer de “You belong with me” y el hombre tras “Power”.

1) El beso entre Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera (2003)

A 19 años de la presentación de “Like a Virgin” de Madonna, la reina del pop nuevamente usó un pastel de boda, esta vez para interpretar la canción junto a Britney Spears y Christina Aguilera. Aún a 17 años, el beso entre Madonna y Britney -y el opacado ósculo entre Madonna y Christina- figura entre los momentos más controvertidos de los MTV VMA’s -y las premiaciones emitidas en televisión en vivo en general-.