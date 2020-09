Efecto pandemia: Fender asegura que en 2020 vendió más guitarras que nunca

hace 12 minutos

La marca de instrumentos musicales informó que durante el año ha registrado cifras récord de ventas en línea de equipos y todo tipo de implementos. El director ejecutivo de la compañía aseguró a The New York Times que "nunca hubiera pensado" que "estaría donde estamos hoy si me lo hubieran preguntado en marzo".