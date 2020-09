Premios Emmy 2020: minuto a minuto

Buenas noches. Desde los cuarteles de Culto estamos siguiendo la transmisión oficial de los Emmy 2020, a lo mejor de las series en horario prime, en un año marcado por la pandemia.

Vía streaming las ficciones se verán las caras en una premiación que enfrentó -con aún más fuerza que en años anteriores- a los servicios de streaming. Netflix, HBO, Amazon, y los nuevos del baile, Disney+ y Apple TV+, verán los resultados de sus apuestas esta noche.

¿Todavía no sabes quiénes son los nominados? Acá puedes leer la lista completa seleccionada por la Academia de las Artes de la Televisión.

Con la galardonada Game of Thrones fuera de competencia, la categoría drama promete ser más disputada este año, con Succession —de HBO, sobre la lucha en una familia poderosa por el control de un imperio mediático— y Ozark de Netflix, empatadas con 18 nominaciones.

Desde Netflix también compiten la laureada The Crown y la nostálgica Stranger Things, mientras que AMC va con Better Call Saul -spin-off de Breaking Bad-, Hulu con The Handmaid’s Tale -basada en la novela distópica de Margaret Atwood, Disney+ con The Mandalorian -una historia de Star Wars- y BBC América con Killing Eve -escrita por la galardonada Phoebe Waller-Bridge-.

Un saludo de su anfitrión, Jimmy Kimmel, inicia la ceremonia que arranca a las 20.30 horas para Latinoamérica, por la señal de TNT. “Lo estoy haciendo en vivo, pero no estoy para nada preocupado”, dijo desde una gran burbuja de plástico.

“El 2020 ha sido realmente bueno hasta ahora”, dijo irónicamente en la antesala de la transmisión.

Con un juego de cámaras que emuló la presencia de público, Kimmel dio la bienvenida a los “Pandemmys” a las 21 horas en punto. Con un discurso de bienvenidas con esperables menciones al coronavirus, su comentario más aplaudido fue que las ficciones “siempre han estado ahí para nosotros”.

Desde el teatro junto a Jimmy Kimmel, Jennifer Aniston, nominada a Mejor Actriz en serie dramática, anunció a Catherine O’Hara (Schitt’s Crrek) como ganadora a Mejor Actriz en serie de Comedia.

Claro que Aniston se retiró rápidamente porque los premios fueron enviados a las residencias de cada nominado, y ella compite por su papel en The Morning Show.

