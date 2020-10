Tame Impala vuelve a tocar en un estadio para lanzar FIFA 21

Han sido meses complicados para la música, los artistas han debido permanecer en su casas mientras esperaban que la pandemia disminuya su fuerza. Aun así, se empiezan a encender las luces en algunos escenarios del mundo. La banda australiana, Tame Impala, hizo su reaparición en el exterior para interpretar dos canciones en una cancha de fútbol, con los pies sobre el campo de juego.

Kevin Parker, vestido con un llamativo polerón amarillo, junto a dos de sus compañeros se ubicaron en el centro del estadio HBF Park en Perth, Australia. Ahí, rodeados de miles de asientos vacíos, interpretaron la icónica “Elephant” —del impecable Lonerism— e “Is It True” del último disco lanzado el pasado 14 de febrero, The Slow Rush.

El show llega para celebrar el próximo lanzamiento de FIFA 21, el cual saldrá a la venta el próximo 9 de octubre. La canción “Is it True”, del grupo australiano, será parte de la banda sonora del videojuego de fútbol, junto con otras como “Love is Religion” de Dua Lipa (The Blessed Madonna Remix), “Trouble’s coming” de Royal Blood, “Morrow” de 070 Shake y “Vipers” de Dylan Fraser.

Los australianos esperan volver pronto a los escenarios, para poder retomar la interrumpida gira de su cuarto disco. Recientemente, anunciaron reprogramaciones en las fechas de su gira por Norteamérica, agendadas para mediados del 2021; por ejemplo, el concierto en Ciudad de México quedaría para el 22 de julio del próximo año. La validez de las entradas ya compradas se extenderá para las nuevas fechas.

Por ahora, la banda mantendrá el aislamiento, mientra espera su regreso a los estadios del continente oceánico. Y con público.