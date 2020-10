“A la par de Jimi Hendrix” y “un revolucionario de la guitarra eléctrica”: músicos chilenos despiden a Eddie Van Halen

Si bien el arrollador primer disco de Van Halen los convirtió en fenómeno de masas inmediato, sobre todo entre el público estadounidense, que luego de casi dos décadas sometido a la invasión británica encontraba en el cuarteto a sus primeros héroes nativos del rock pesado -a fines de los 70 y comienzos de los 80-, el influjo de los californianos y en especial de su guitarrista, Eddie Van Halen, cruzó fronteras y dejó huella.

Aunque el mayor ídolo de la guitarra eléctrica de la década de los 80 nunca llegó a Chile -como sí lo hicieron sus diversos herederos, desde Slash y Kirk Hammet hasta Rivers Cuomo de Weezer-, el menor de los hermanos holandeses Lodewijk Van Halen, fallecido hoy de cáncer, viajó hasta los ojos y oídos del público local primero a través del dial, en conciertos transmitidos por radio Galaxia, para luego adquirir rostro y forma en entrevistas vía satélite con Magnetoscopio musical en los clips de la era de MTV.

“Fue un artista absolutamente excepcional, creo que su influencia estuvo a la par de la de Jimi Hendrix y muy pocos más en el siglo pasado”, comenta Anton Reisenegger, líder de Criminal y Pentagram Chile, quien se declara “muy fan de Van Halen así que muy triste por la noticia”.

“No soy solista en guitarra, siempre he tocado guitarra rítmica, pero aun así puedo reconocer que Eddie Van Halen fue un revolucionario de la guitarra eléctrica. Aunque ya había algunas personas que usaban (la técnica del) ‘tapping’, él lo popularizó y revolucionó la forma de tocar guitarra. Me quedo también con los temas que hacía, sus riffs, sus melodías, toda su creación”, agrega el músico.

Otro que lo conoció bien y en diversas etapas fue Alfredo Lewin, primero como admirador adolescente y luego, ya como conductor de MTV, en dos entrevistas exclusivas con el músico. “Más allá de que Van Halen haya sido una banda tan importante para el rock gringo en los 80, Eddie fue un innovador de tal calibre que en (las universidades de) Berkeley y Boston hay un capítulo dedicado a él, así como se le dedica a Clapton o Hendrix”, comenta el locutor.

“Sin ser heavy metal, le añadió recursos que no existían, los refinó. El videojuego Guitar hero se llama así porque Eddie Van Halen existió alguna vez. Guitarristas como Angus Young o Tommy Iommi lo veían como el tipo que había barrido con todo, y Chris Cornell una vez me dijo en una entrevista que amaba a Eddie Van Halen. Cualquier persona en Estados Unidos que quisiera tocar guitarra el año 83 quería tocar como él”, agrega.

De sus entrevistas, Lewin aporta un recuerdo anecdótico que podría explicar su cáncer a la garganta: el tabaquismo empedernido del menor de los Van Halen. “Terminaba de fumar un cigarro, dejaba la colilla parada y encendía otro de inmediato”.

Para el locutor de Radio Sonar, la partida del guitarrista, “junto a la muerte de Neil Peart de Rush, es lo más shockeante que ha pasado este 2020”.

Alfredo Alonso lo vio en vivo

El guitarrista y productor de conciertos Alfredo Alonso, quien por estos días revive a su banda Aleste, vio a Van Halen en vivo en 2007, en Charlotte (EE.UU.) “Viajé un día viernes a EEUU solo para verlo y me volví al día siguiente. Era uno de esos conciertos que no me podía perder. Fue un 27 de septiembre del 2007. Yo estaba de cumpleaños el 24 y me hice ese auto regalo”, cuenta.

“Era el segundo show de su vuelta con David Lee Roth y no quería perdérmelo. Cómo tenía miedo de que se pelearan y se terminara la gira me aseguré y fui al segundo concierto”, detalla.

Para Alonso, la noticia de hoy es “un golpe demasiado duro. Para mí, el guitarrista más influyente de los últimos tiempos. No solo en la música y el estilo de tocar. También en el sonido de los guitarristas de toda esta generación. Modificó amplificadores, guitarras, efectos y todo lo que lo rodeaba. Va a ser una gran pérdida. Por suerte tuve la posibilidad de verlo tocar en vivo y es algo que agradeceré siempre”.

Si bien no se declara un seguidor religioso de Van Halen, Ángelo Pierattini reconoce una debilidad especial por el solo de guitarra que el fallecido instrumentista aportó en Beat it, de Michael Jackson. Unos breves minutos transformaron a Edward Van Halen en ícono de la cultura popular a inicios de los años 80. “¿Qué puedo decir? Un solo perfecto, melódicamente y técnicamente perfecto. Una obra de ingeniería musical, una belleza arquitectónica”, comenta el líder de Weichafe.

“O sea, él tenía que estar a la altura de esa tremenda canción y lo consiguió. Es un tremendo musicazo”, agrega.