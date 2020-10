Un talento volcánico: los mejores solos de Eddie Van Halen

“Eruption”

En un minuto con 42 segundos, Eddie lanza un agresivo solo en que hace gala de su técnica en velocidad, su manejo del tapping y de un sonido inundado de eco. En rigor, se trata de un ejercicio de calentamiento que fue registrado de manera fortuita para el álbum debut de la agrupación. “Estábamos calentando para un concierto de fin de semana en el Whiskey. Y estaba ensayando, y [el ingeniero] Donn Landee lo grabó. Nunca se planeó que estuviera en el disco. Por lo tanto, la toma fue una cosa completamente rara. Fue solo un accidente. Sucedió que estaba rodando la cinta”, le contó a Rolling Stone.

"Jump"

Este tema incluido en el disco 1984 -el último con el vocalista David Lee Roth en la banda-, está dominado por el sonido del sintetizador análogo Oberheim OB-X. Aún así, Eddie se las arregla para tener su momento estelar en la canción, con un solo en que alterna clásicas estiradas de blues, y ráfagas de arpegios a toda velocidad. Tiempo después utilizó los fraseos descendentes que toca en el final de la canción, como base para el riff con que arranca el tema “Top of the world”, el que cierra el elepé For Unlawful Carnal Knowledge (1991).

"Cathedral"

Un gran ejemplo del talento de Van Halen como músico, pues en esta pieza instrumental incluida en el álbum Diver Down (1982) consigue que la guitarra suene como un instrumento clásico, solo con el uso de efectos como delay y eco, además de la manipulación de los controles de volumen y tono de su guitarra. El resultado es un timbre sorprendente. Se trata de una lectura, a punta de electricidad, de las fugas de J.S Bach.

"Hot for teacher"

Eddie no solo era una guitarrista virtuoso, sino que tenía un desarrollado sentido de la composición. Por ello, el solo de "Hot for teacher" -tema incluido en el disco 1984- es coherente con la sensación caótica del tema. Allí lanza un vendaval de notas a alta velocidad, con incrustaciones de frases melódicas y rápidos bendings de dos tonos, muy en su estilo. "En esa me lancé. Si lo escuchas, el tiempo cambia en el medio de la nada", contó el guitarrista a Guitar World.

"Beat It"

Aburrido por la ausencia de los integrantes de Van Halen, quienes se encontraban fuera de la ciudad, Eddie se animó a tocar en el tema que Michael Jackson trabajaba junto a Quincy Jones. El guitarrista llegó al estudio con su instrumento y dos six packs de cervezas y en solo un par de tomas registró el solo. Al final de la segunda pasada, Jackson llegó al lugar y quedó complacido con el trabajo de Eddie, quien pensó que nadie notaría su participación en el tema. Pero los licks intrincados, el uso abusivo de la palanca de vibrato y los tappings, dejan en evidencia su toque. No cobró un centavo por el trabajo.