“Agradezco haberte abrazado en tu último momento”: la historia de amor de Valerie Bertinelli y Eddie Van Halen

“No puedo creer que tengo que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, perdió su larga batalla contra el cáncer de garganta esta mañana”, escribió Wolfgang Van Halen, hijo del músico estadounidense.

“El fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que compartí con él arriba y bajo el escenario, fue un regalo. Mi corazón está roto, y creo que nunca me recuperaré completamente por esta pérdida. Te amo mucho, Papá”, concluyó su mensaje.

El también músico de 29 años, quien se desempeña como bajista de Van Halen desde 2006, es hijo del matrimonio de Eddie Van Halen con Valerie Bertinelli, actriz que saltó a la fama a mediados de los 70 tras participar de la comedia One Day at a Time.

Bertinelli -de 15 años- interpretaba a Barbara Cooper, papel que tuvo entre 1975 y 1984 para la sitcom de CBS. Fue en agosto 1980, cuando “Val” tenía 20 años, que sus hermanos la convencieron de ir a un concierto de Van Halen.

En el show, los Bertinelli tuvieron la oportunidad de conocer a la banda en backstage, y fue en ese momento que los mundos de Valerie y Eddie chocaron para no separarse más.

Valerie Bertinelli And Eddie Van Halen. Credit: 3099483Globe Photos/MediaPunch /IPX

Comenzaron una relación romántica que -a los ocho meses- formalizaron con una boda celebrada el 11 de abril de 1981. Una década después, tuvieron a su único hijo: Wolfgang Van Halen, nacido el 16 de marzo de 1991.

Si bien llevaban un matrimonio de 20 años, la complicidad y el amor no fueron suficientes para seguir con la unión. En 2001, Valerie y Eddie se separaron, lo que hicieron oficial entre 2005 y 2007 con el proceso de divorcio.

Según relató Valerie Bertinelli en su libro Losing it: and gaining my life back one pound at a time (2008, Free Prees), sus razones para dar fin al matrimonio fue principalmente que Van Halen nunca renunció a sus adicciones.

Eddie Van Halen fue un consumidor acérrimo de cocaína, alcohol y cigarro. Si bien entró a rehabilitación en 2007, siguió como fumador activo a pesar de la extirpación de un tercio de su lengua por un cáncer detonado por el tabaquismo.

Eddie Van Halen and Valerie Bertinelli 1985. Credit: 3773528Globe Photos/MediaPunch /IPX

Pero el hecho que el matrimonio entre Valerie y Eddie no funcionara a largo plazo, no dio por finalizada su relación. La pareja mantuvo una fuerte amistad tanto por el cariño e historia que compartían, como su paternidad conjunta de Wolfgang.

En 2009, Eddie Van Halen se casó con la actriz Janie Liszewski -actualmente de 50 años-, siempre con un estrecho vínculo con su primera familia.

De hecho, una vez que el cáncer a la garganta se extendió a otros órganos, obligando a internar al guitarrista en el hospital St. John’s Hospital en Santa Monica, California; estuvo en compañía tanto de Janie, como de su ex esposa Valerie, su hijo Wolfgang, y su hermano Alex.

“Hace 40 años mi vida cambió para siempre cuando te conocí”, escribió Valerie Bertinelli en su cuenta de Instagram. “Me diste la única luz verdadera en mi vida, nuestro hijo, Wolfgang”, añadió.

“A través de todos sus desafiantes tratamientos para el cáncer, mantuvo su magnífico espíritu y esa sonrisa traviesa”, relató en memoria de su ex esposo. "Estoy muy agradecida de que Wolfie y yo hayamos podido abrazarte en tus últimos momentos. Te veré en nuestra próxima vida, mi amor ", concluyó la actriz en la descripción de fotografía.

Eddie Van Halen, conocido como el fundador, compositor y guitarrista principal de la banda de rock Van Halen desde 1972, es considerado uno de los guitarristas más destacados de la historia.

Con temas como “Panama”, “Hot for the teacher” y “Runnin' with the devil”, demostraba su proeza a destajo, talento que compartió también con otros artistas -como Michael Jackson en “Beat it”-.

Eddie Van Halen falleció el martes 6 de octubre, a los 65 años, a raíz de un cáncer a la garganta que lo aquejaba desde el año 2000.