John Frusciante electrónico: así suena el último adelanto de su nuevo disco

Ya está disponible un nuevo adelanto de Maya, el inminente próximo álbum en solitario de John Frusciante. Se trata de la canción “Brand-E”, la que viene acompañada de su respectivo videoclip promocional.

Compuesta y producida por el artista, la pieza de un poco más de cinco minutos, parte con una suave melodía de teclado, pero luego toma un ritmo trepidante con percusiones y fills de batería. Por momentos recuerda el trabajo de Aphex Twin, pero el músico consigue equilibrar la combinación de las máquinas con su particular sentido melódico.

El tema cuenta con un videoclip dirigido por Amalia Irons, el que muestra lugares de la ciudad de Los Ángeles, combinado con juegos de rayos láser. Frusciante aparece en el clip, vestido con un sobrio traje de color beige -que recuerda un poco la estética de Kraftwerk-, observando lo que sucede con unos binoculares.

No es una sorpresa el gusto de Frusciante por la electrónica. En abril de este año, y bajo la identidad de Trickfinger, lanzó un álbum de acid house titulado Look Down, See Us, al que le siguió otro en junio, llamado She Smiles Because She Presses the Button.

Se espera que Maya, el duodécimo álbum solista de Frusciante, esté disponible desde el próximo 23 de octubre en la plataforma Timesig. Además, tras su regreso a los Red Hot Chili Peppers, estaría trabajando con ellos en un nuevo álbum, como adelantó el baterista Chad Smith a Rolling Stone en enero de este año.