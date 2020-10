Las crónicas de Harris Burdick: abriendo posibilidades

hace 8 minutos

El afamado escritor e ilustrador de libros infantiles Chris Van Alssburg, el creador de Jumanji (1982) y El expreso polar (1985), ambos adaptados al cine, reúne a 14 escritores de primera línea, entre los que se cuentan Stephen King o Sherman Alexie, quienes escriben relatos en torno a las enigmáticas imágenes del libro Los misterios del señor Burdick. La estudiosa Karen Coats lo comentó en Bulletin of the Center for Children’s Books y lo traducimos aquí.