Un ballet contra el Alzheimer: el caso de la ex primera bailarina que despertó con El Lago de los Cisnes

Después de que se hayan ido todas las razones del mundo y de que el cerebro deje de sumar dos más dos, aún quedará un territorio bastante irreductible y difícil de vencer para el mal de Alzheimer. Se trata del área que alberga las emociones y la estimulación musical, precisamente la zona que a la ex primera bailarina del Ballet de Nueva York, Marta González Saldaña, aún le funcionaba hasta sólo hace unos meses. La artista ya no está con nosotros (murió de coronavirus), pero desde hace unos días ha revivido en las redes sociales gracias a un video que la organización española Música para Despertar echó a correr hace unos días.

En él se ve a la ex bailarina, también conocida como Marta Cinta, sentada en una silla de ruedas y moviendo de a poco sus manos mientras un asistente del hogar donde reside le hace escuchar dos de los extractos más famosos del ballet El lago de los cisnes de Piotr Ilich Tchaikovky, Con más de ocho millones de visitas en sitios como YouTube, Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, el video de poco más de 3 minutos busca promover la utilización de la música como terapia en casos de pacientes afectados por el mencionado Alzheimer y otras demencias.

En el clip, Marta Cinta no sólo mueve sus extremidades superiores en la clásica postura de cisne de la pieza, sino que también cambia el rostro y parte de la expresión corporal. Mantiene en su cabeza los audífonos conectados al celular que le ha pasado el cuidador y al acabar la composición sólo dice: “¡Es que me he emocionado!” . Luego vuelve a la misma posición previa, cabizbaja y con la mirada perdida, absolutamente diferente a lo que hemos visto inmediatamente antes.

Nacida en España y emigrada de joven a Cuba, Marta González Saldaña llegó a ser figura del Ballet de Nueva York en 1967. El responsable de la Música para Despertar, el psicólogo español Pepe Olmedo, sostuvo a la prensa hispana que se decidió lanzar el video a redes sociales en esta época con el objetivo además de rendirle homenaje a la artista.

“Promovemos que usen la música de forma terapéutica, basada en la psicología”, ha comentado el profesional. Luego recuerda al diario La Vanguardia: “Nos encontramos con Marta González, conocimos su historia y probamos con ella las herramientas de Música para Despertar. En el vídeo podemos ver cómo reacciona ante una de las melodías más importantes de su vida. Estaba decaída, pero en ese momento ella conecta y se emociona”.