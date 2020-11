Queens Of The Stone presentará concierto vía streaming

La banda estadounidense Queens Of The Stone Age transmitirá un show vía streaming de YouTube en el Museum of Old and New Art (MONA), Tasmania, Australia. El show comenzará a las 2 de la tarde en Chile y tiene como objetivo apoyar a las organizaciones benéficas The Nick Alexander Memorial Trust y Life for Paris. Los fans tendrán la opción de hacer donaciones en medio de la función.

El 13 de noviembre se cumplen 5 años desde que 130 personas perdieron sus vidas en una serie de ataques terroristas en París, entre ellos 89 asistentes del teatro Bataclán, quienes se encontraban en un concierto de Eagles of Death Metal, grupo californiano del que fue miembro fundador el músico de QOTSA, Josh Homme, por lo que existe una hermandad entre ambas bandas.

El show fue originalmente grabado en agosto 2018, durante el último show de su gira de Villains en el MONA como un evento benéfico que recaudó más de 20 mil dólares para el hospital Royal Hobart Hospital Children’s Ward. QOTSA visitó el centro médico el día después. El concierto contiene una selección de canciones clásicas del grupo y una participación inédita del músico de blues C.W. Stoneking.

Homme, líder de QOTSA, explicó que, al principio, el primer show benefició al Children’s Hospital of Hobart, Tasmania, pero ahora decidieron generar una segunda instancia para aportar en otro ámbito “El 2020 es un año muy jodido, y la gente necesita de ayuda más que nunca”, dijo. “Dona lo que puedes, si puedes”.

Josh Homme en la batería de Eagles of Death Metal

El luto de París

La fundación de The Nick Alexander Memorial Trust fue creada en honor a Nick Alexander, quien fue una de las víctimas del ataque mientras trabajaba con Eagles of Death Metal en el teatro. Los fondos buscan seguir con la obra de proveer instrumentos y equipo a comunidades del Reino Unido.

Life for Paris es una institución que apoya a cientos de víctimas y familias afectadas por los ataques de ese 13 de noviembre, para que puedan reconstruir sus vidas. Debido al confinamiento, los parisinos no podrán reunirse en distintos puntos de la ciudad francesa para conmemorar este año. Pero este show significa que “nuestra comunidad estará unida compartiendo la misma música al mismo tiempo”, dice Arthur Denouveaux, presidente de la fundación. “Este es el mejor testimonio de la importancia de las artes en tiempos difíciles”.