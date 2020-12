Spotify: ya puedes ver tu resumen musical de 2020

Entre los preparativos para las fiestas de fin de año y los recuentos de los últimos 365 días -que este año fueron diferentes debido a la pandemia-, los últimos diciembre se instauró otra tradición: el resumen anual de Spotify.

Bajo el nombre “Spotify Wrapped”, la plataforma de streaming publicó en formato de historias de Instagram las canciones, artistas y podcasts que lideraron las reproducciones, tanto a nivel global como personalizado.

Como explican desde Spotify a través de un comunicado citado por Europa Press, los usuarios de Spotify pueden acceder a las “tarjetas personalizadas” a través de la aplicación móvil, tanto en dispositivos iOS como Android, para conocer sus favoritos del año.

Además, el servicio digital agregó herramientas interactivas como ‘quizzes’ para predecir qué artista o podcast fue el más escuchado. Desde Spotify explicaron que el objetivo es “evitar esa sensación de haberse perdido algo”.

Para acceder a este resumen anual, se debe ingresar en spotify.com/wrapped. Primero te mostrará los resultados globales y luego, ingresando tu usuario y contraseña, puedes ver tus preferencias de este 2020.

Tu 2020 en canciones

El Spotify Wrapped personal es mucho, mucho más detallado que el global.

Primero, te muestra la cantidad de artistas descubiertos, continuando con las cifras respecto a los géneros explorados. En este punto, la aplicación muestra el Top 5 de géneros musicales de cada usuario, por ejemplo: Rock, Pop, Trap Latino, etc.

A continuación le sigue la canción más escuchada, la que se desglosa en datos como la primera vez que la escuchaste, el día que tuvo más reproducciones, la fecha que llegó a la reproducción nº50, y el total de veces que ha sido oída en la plataforma.

De la canción favorita, salta al Top 5 de temas, para luego sugerir agregar como favoritos la playlist con composiciones más escuchadas del año: “Top canciones 2020″.

En el apartado podcast, el compendio te dice cuáles fueron los más escuchados y especifica la cantidad de minutos y género predilecto -cine, noticias, cultura, literatura, etc-.

Y posteriormente regresa a la música, revelando qué canción escuchaste antes que esta alcanzara los 50 mil streams.

Así mismo, viaja en el tiempo analizando la década que más exploraste musicalmente y la canción correspondiente. Por ejemplo: Los 80, “Never gonna give you up” de Rick Astley.

Para cerrar, Spotify se despide con el Top de artistas a los que más acudiste los últimos 12 meses.

Alrededor del mundo

El artista más escuchado fue Bad Bunny, puertorriqueño que este año lanzó tres discos: YHLQMDLG, Las que no iban a salir y El último tour del mundo. Dado que el primero fue lanzado el 29 de febrero, fue esta producción la que adquirió mayor popularidad, con temas como “Safaera” y “Yo perreo sola”.

Pero la canción más escuchada fue para otro artista: el canadiense The Weeknd con su tema pop “Blinding Lights” del disco After Hours.

El resumen continuó con las métricas en cuanto a podcast, listado en el que lideraron The Joe Rogan Experience, Ted Talks Daily y The Daily de The New York Times.

En cuanto a playlists, las más reproducidas de 2020 fueron Confidence Boost, Your favorite Coffeehouse y Songs to sing in the shower.