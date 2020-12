Pedro Pascal es nombrado artista del año por Entertainment Weekly

Hace 2 horas

Pedro Pascal. Foto: Variety

El chileno, que protagonizó The Mandalorian e interpretará a Maxwell Lord en Wonder Woman 1984, fue considerado en el listado de la revista, que también destacó los trabajos de Sacha Baron Cohen, Kerry Washington, Chadwick Boseman y Maya Rudolph, además de cantantes como Taylor Swift, The Weeknd y Megan Thee Stallion.