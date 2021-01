Amparo Noguera lidera comedia negra sobre La Araucana y el mundo de la actuación

Algo inquieta a Gioconda Martínez. Actriz con exitoso pasado en la televisión, celebrada por su humor picaresco e ingenuo en una teleserie noventera, ahora parece desencajada en el presente de Santiago. Tanto, que ocupa un viaje a su natal San Felipe como excusa para dar un giro radical en su carrera.

Allí, a dos horas de la capital, donde es lo más parecido a una estrella local, busca una reinvención completa embarcándose en la adaptación de La Araucana, de Alonso de Ercilla, junto a los integrantes del grupo de teatro del centro cultural de la ciudad.

“Es una comedia sobre una mujer intentando borrar un pasado”, afirma el director Bernardo Quesney sobre su tercer largometraje, Historia y Geografía, para luego ilustrar el conflicto de la protagonista con su hermana Atenea, ambas encarnadas por Amparo Noguera y Catalina Saavedra, respectivamente: “Son dos polos, una viene desde el entretenimiento y otra siempre ha representado una cultura de resistencia en la zona. Toda la película son estas dos fuerzas”.

Inicialmente programada para comenzar su rodaje en abril, la cinta del realizador de Desastres naturales (2014) y Efectos especiales (2011) se ajustó a las complejas reglas que impone la pandemia y se terminó filmando en diciembre en San Felipe, con un elenco que incluye a Pablo Schwarz, Naldy Hernández y el haitiano Steevens Benjamin (Perro bomba). La producción a cargo de Equeco (la compañía que debutó en 2017 con La mentirita blanca) también semejó un ejercicio de resistencia, con un equipo reducido en el set y tiempos más extensos para terminar las grabaciones.

Aunque sumaba una ventaja no menor en un momento de adversidad para el medio audiovisual: el director es oriundo de San Felipe y ya había realizado un exhaustivo trabajo previo con algunos actores no profesionales que son parte de la película, a la par en el elenco de los roles secundarios que filmaron en Santiago las actrices Paulina Urrutia y Paloma Moreno.

Antes y después del Covid, en su centro el filme –escrito por Quesney junto al guionista Simón Soto– siguió siendo una fotografía del errático camino de su protagonista, decidida a encabezar a un singular grupo que lleva a escena la obra de Ercilla y que además cuenta con el arrojo suficiente para ponerse a sí misma en el rol de Pedro de Valdivia.

“Estamos en un momento en que cosas que hace diez años daban risa, ya no dan risa, y la película también juega con ese ejercicio. La protagonista es conocida por su humor estilo Morandé con Compañía, y ya no pega con el público. En su afán de reinventarse, toma aún más malas decisiones utilizando este relato mítico y hablando sobre pueblos originarios, más que sin respeto, sin estudios”, detalla el cineasta, añadiendo: “La idea es cómo este taller analiza y revisita un texto y hay diferentes visiones sobre el mundo mapuche desde la lejanía de San Felipe”.

Durante el rodaje el realizador buscó la improvisación en gran parte de las escenas, en particular con el personaje principal. “A mí me daban mucho miedo todas las escenas, porque hacer comedia es difícil. Trataba de concentrarme en esa situación y no pensar en el resultado. Si me decían: tienes que ser Pedro de Valdivia, yo iba a tratar de actuar con acento español, como a mí mejor me pueda salir”, apunta Noguera.

Entre reflexiones sobre la inmigración, la identidad y la historia, se filtra la comedia de Quesney, también director de una treintena de videoclips de artistas como Dënver y Javiera Mena. “Es una comedia negra de mucha profundidad acerca de su país y de su gente. Es una película muy graciosa pero súper dura, pega unas críticas tremendamente verdaderas y contundentes”, señala la actriz.

Aún sin fecha de estreno, el filme tendrá buena parte de 2021 para completar su postproducción y trazar una ruta hasta llegar a salas locales. “Estamos todos sanos y hay una película, algo que de verdad todavía me cuesta creer. En julio no tenía idea cuándo se iba a hacer”, cierra el director.