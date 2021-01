Rosa Montero en Hay Festival XVI: “La cultura es una vacuna del espíritu”

Hasta el domingo 31 de enero se desarrollan las actividades virtuales de la edición número 16 del Hay Festival, encuentro que busca promover las artes, con énfasis en la literatura. El evento partió con transmisiones en línea organizadas desde el municipio Jericó en Colombia, donde se reportaron cerca de 14 mil espectadores en sus 3 días. Después Medellín fue la sede del encuentro y ahora es Cartagena de Indias, desde Colombia para el resto del mundo.

El visionado de las charlas es gratuito y accesible desde cualquier país, a través de los sitios hayfestival.com y eltiempo.com. Para participar, es necesario inscribirse para cada evento en la sección Colombia Digital 2021 de hayfestival.com. No hay un límite de charlas en las que el público se puede apuntar. Cabe mencionar que nuestra diferencia horaria con Colombia es de 2 horas, así que a cada evento hay que sumarle 2 horas de su programación para coincidir con Chile.

Durante esta semana ya han conversado Sibila Sotomayor y Daffne Valdés, integrantes del colectivo LasTesis; la dibujante de cómic y directora de cine Marjane Satrapi, autora de la novela gráfica Persépolis (que inspiró la película), entre otros artistas. Estos diálogos se encuentran disponibles en el sitio web de hayfestival.com.

Del mundo hispanohablante, están invitados el cantante uruguayo Jorge Drexler el jueves 28 a las 17 h.; la novelista Isabel Allende, Premio Nacional de Literatura 2010 el mismo día a las 20:30 h. (hora chilena) y el actor español Javier Bardem (ganador del Óscar a mejor actor de reparto por No Country for Old Men) el sábado a las 17 h.

Por la presencia de la autora de La casa de los espíritus, la directora del festival Cristina Fuentes dice: “Estamos encantados de que haya aceptado, a ella no le suele gustar ir a festivales pero en este modelo hemos logrado que sí”. Agrega: “Otra ventaja que hemos tenido es poder lograr nombres imposibles porque es gente que no viaja, por edad y a lo mejor no pueden dar cuatro días de sus vidas al festival, pero sí una hora”.

Así por ejemplo, el destacado escritor estadounidense Paul Auster (1947) conversará con la periodista colombiana Marta Orrantia el domingo a las 17 h. de Chile. El diálogo con el autor de La trilogía de Nueva York se podrá escuchar simultáneamente traducido al español. Esta alternativa del idioma estará disponible para todas las charlas en directo que no sean en español. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las transmisiones de conversaciones grabadas sólo se podrán escuchar en su idioma original.

Otro invitado destacado es el autor ítalo- americano André Aciman (1971), novelista responsable de Llámame por tu nombre, obra que se adaptó a la pantalla grande en la película homónima de 2017, dirigida por Luca Guadagnino y ganadora del Oscar a Mejor guión adaptado. El escritor conversará a las 12:30 h. el sábado 30 de enero.

El público tiene la opción de interactuar con los artistas, haciendo preguntas a través del chat habilitado en las sesiones en vivo o bien enviando sus consultas a contacto@hayfestival.org , a quien va dirigida la interrogante y en qué actividad.

En una rueda de prensa del festival para medios internacionales, la escritora y periodista Rosa Montero dijo este miércoles: “Yo creo que justamente la cultura es resistencia. Hacer este tipo de actuaciones es resistencia (...) la gente necesita eso, para poder seguir siendo nosotros, es una vacuna del espíritu, es una manera de lucha contra el coronavirus sin lugar a dudas”.

La autora ve con esperanza el futuro de la literatura, considerando la crisis mundial. “Los tres primeros meses fueron arrasadores, no se vendió ni un libro, las librerías estaban cerradas en el mundo, la gente sólo escuchaba además las historias del coronavirus. Pero después, fue cuando comenzamos a adaptarnos y cuando siguió la vida en esta rara vida que tenemos”, comenta.

Y agrega: “Esto ha pasado en España pero me consta que ha pasado en todo el mundo. Yo acabo de hablar con mi editora y me dijo que después de pasar esos 3 meses sin vender absolutamente nada, cerraron el año con un 37% de ventas más que nunca. Porque la gente se ha lanzado a leer”.