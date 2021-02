Pedro Pascal filmará comedia con Judd Apatow y Netflix ambientada en la pandemia

Al finalizar su mejor año en Hollywood, gracias al estreno del segundo ciclo de The Mandalorian y Mujer Maravilla 1984, Pedro Pascal también pudo celebrar el término de su primer rodaje en pandemia: la comedia The unbearable weight of massive talent, donde encarna a un fan millonario de Nicolas Cage, quien se interpreta a sí mismo en la historia.

De nuevo en clave cómica y de metaficción, el actor chileno se pondrá bajo las órdenes del director Judd Apatow (Virgen a los 40) para realizar The bubble, una nueva comedia para Netflix que comenzará su rodaje en Londres la próxima semana, según reportan medios norteamericanos.

La trama del filme sigue a un grupo de actores al interior de una “burbuja” en un hotel mientras intentan terminar el rodaje de una superproducción.

La inspiración de la historia, según detalla The Hollywood Reporter, estaría en las grabaciones de Jurassic World: Dominion, uno de las primeros blockbusters en terminar sus filmaciones en pandemia en la capital inglesa, a costa de pruebas regulares entre el equipo, uso permanente de mascarillas y un aparataje que no evitó que el rodaje se suspendiera en más de una ocasión.

Pascal junto a Karen Gillan (Guardianes de la galaxia) interpretarían a la pareja protagonista de la película, una dupla que homologaría la que componen Chris Pratt y Bryce Dallas Howard en la saga inicada en 2015.

El resto del elenco de The bubble lo componen David Duchovny, Maria Bakalova (Borat subsequent moviefilm), David Duchovny, Fred Armisen, Iris Apatow, Keegan-Michael Key, Leslie Mann y Peter Serafinowicz. Su fecha de estreno todavía no ha sido anunciada.