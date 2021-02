Con la directora de La Jauría y sin su creador original: cómo regresaría True Detective a HBO

Luego de a inicios de 2019 emitir su ciclo de rating más bajo, con Mahershala Ali en el rol principal, True detective dejó en el aire la posibilidad de seguir con futuras nuevas temporadas. Una continuidad que, pese a la tibia audiencia de sus últimos capítulos, podría estar más cerca que nunca de materializarse para la ficción antológica, según confirmó el director de contenido de HBO y HBO Max, Casey Bloys.

“Es seguro decir que estamos trabajando con un par de escritores para encontrar el tono correcto. Definitivamente es un área que podría ser muy interesante y creo que sería interesante con una nueva voz”, reconoció Bloys al portal Deadline.

Así, el regreso de la serie que en su primer ciclo de 2014 lideraron Matthew McConaughey y Woody Harrelson seguiría adelante por primera vez sin la presencia de su creador original, Nic Pizzolatto, al margen de cualquier posibilidad de comandar la escritura de una nueva temporada.

De acuerdo al mismo medio, dos de los nombres que rondan el proyecto son Sam Levinson –creador de la serie Euphoria y realizador de la película de Netflix Malcolm & Marie– y la argentina Lucía Puenzo, directora general de La jauría y de filmes como XXY y Wakolda.

La propia directora trasandina confirmó en noviembre a Culto su participación en el desarrollo de un cuarto ciclo de True detective, detallando que la historia que estaba creando tendría a dos mujeres como protagonistas.

“Estoy escribiendo dos policías, una de Arizona y una que es una Shadow Wolves, que es del departamento ICE, seguramente la institución más deplorable de Trump. Pero ella no encarna todo lo que es Trump. Es una generalización creer que no hay que meterse con ciertas cosas porque todos los personajes ahí son iguales. Pero también hay que escribirlo con mucho cuidado, porque obviamente si es parte de una institución de alguna manera la representa”, explicó la directora de La jauría, serie que coincidentemente llegó a Estados Unidos a través de HBO Max y hoy filma su segunda temporada.

Por el momento, ni la idea de Puenzo ni ningún nuevo acercamiento a True detective contarían con luz verde por parte de HBO. De hecho, Casey Bloys, si bien no mencionó con quiénes se encuentran conversando, sí definió qué factores tendrían que darse para que vinieran nuevos capítulos de la ficción policial.

“La calidad es lo que nos va a guiar, así que si terminamos con guiones que no creemos que sean representativos o que no tengan una calidad lo suficientemente alta, no vamos a hacer algo sólo para hacerlo”, afirmó.