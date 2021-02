WME: Pedro Pascal y la llave maestra que le abrió todas las puertas de Hollywood

hace 56 minutos

Recién confirmado para protagonizar la adaptación televisiva de The last of us, el actor sigue sumando roles en la primera línea de la industria. Uno de los grandes motivos detrás de su despliegue en series como The Mandalorian y en múltiples proyectos de Netflix es que lo representa una de las principales agencias del mundo del entretenimiento, WME, la misma que trabaja con Shakira, Gal Gadot y la estrella de la NFL Tom Brady.