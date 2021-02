La carrera espacial continúa en la nueva temporada de For All Mankind: “Ojalá esta serie haga que las personas sean optimistas y positivas”

Este viernes 19 de febrero se inicia en Apple TV la segunda temporada de For All Mankind, que transcurre 10 años después de los eventos del último episodio del ciclo debut. Cabe mencionar que el último capítulo tuvo su estreno en diciembre de 2019.

La premisa de la serie se basa en una ficción que diseña una historia alternativa en plena Guerra Fría: es 1969 y el ser humano llega por primera vez a la luna. Sin embargo, en esta línea de tiempo, el astronauta que hace historia es de la Unión Soviética, venciendo así a Estados Unidos en la carrera espacial. El sentimiento de derrota en el país de América del Norte lleva a la NASA a establecer como meta ser los primeros en instalar una base militar en la luna.

Durante la primera temporada se exploraban los esfuerzos y sacrificios, tanto físicos como psicológicos, que debía manejar el equipo de astronautas de Estados Unidos para tener éxito en la misión. El personaje del astronauta Edward “Ed” Baldwin, interpretado por Joel Kinnaman (La chica del dragón tatuado, Escuadrón suicida), debía equilibrar su compromiso con la NASA y su país, con su relación con su familia.

Con el salto de tiempo de 10 años en la trama, la segunda temporada se ambientará a mitad de los años 80. En una rueda de prensa de promoción de Apple TV, Culto le preguntó a Joel Kinnaman (Edward Baldwin) por el desafío que supuso esta elipsis en el programa.

Joel Kinnaman interpreta al astronauta Edward Baldwin en For All Mankind. FOTO: Cortesía © Apple Inc.

“Fue difícil, tuve que tomar la decisión de incorporar algunas diferencias físicas, como el cambio en la manera en que camino. Además, yo estuve rodando la secuela de Escuadrón suicida, de hecho eso empezó un poco antes, así que estaba un poco más voluminoso, tenía más músculos”, dice. “Así que en mi mente, Edward Baldwin tenía que lidiar con el dolor emocional de perder a su hijo mientras estaba entrenando bastante y comiendo mucho”, comenta con risas el actor sueco-estadounidense.

¿Y qué valores de la serie cree que pueden resonar en el público, luego de un año viviendo en pandemia?Ante la pregunta, Kinnaman dice:

“Este programa tiene algo así como una visión optimista sobre el futuro, de cierta forma. Todos tenemos muchos problemas, por supuesto, pero hay un sentimiento, una sensación en la serie de que nos encaminamos en la dirección correcta y en ese sentido es inspirador”. Agrega: “Para mucha gente durante esta pandemia le es difícil ser optimista, es difícil mirar hacia al futuro de forma positiva. Pero tenemos que serlo. Tenemos que mantenernos optimistas. Deberíamos. Así que ojalá esta serie haga que las personas sean optimistas y positivas”.

La actriz Shantel VanSanten (The Flash) encarna nuevamente a la esposa de Edward Baldwin, Karen, en esta temporada. Es necesario recordar que en la temporada 1 su personaje tuvo que lidiar prácticamente en soledad los problemas que surgieron durante su convivencia con el hijo del matrimonio, Shane Baldwin, y que ella decidió ocultarle a su esposo el fallecimiento de Shane, para no perjudicar su concentración en la misión espacial.

Shantel VanSanten interpreta a Karen Baldwin, la esposa del astronauta de la NASA, Edward Baldwin.

VanSanten también rescata elementos de la serie que pueden hacer eco en la audiencia, que ha tenido que lidiar con la pandemia en el último año.

“Hay un sentimiento de aislamiento en varios personajes a través de la temporada 2, cada uno está orbitando pero no siempre se cruzan. Entonces no vimos mucho juntos a Karen y a Ed en la temporada 1 y aún así ellos tienen que encontrar formas de seguir conectados, y por supuesto, Ed puede sentirse aislado pese a que tiene a una o dos personas junto a él en la estación. Y yo tuve una o dos personas a mi alrededor. Así que a veces creo que el sentimiento de aislamiento es algo que conozco, que lo he sentido bastante a lo largo de 2020. Y encontrar formas de conectar con las personas que amamos. Creo que nos hace entender que cuando creamos comunicaciones, tenemos que hablar de lo que es real, tenemos que hablar de lo que es importante, ¿sabes?”, dice la intérprete.

“Creo que muchas veces tomamos las cosas por garantizadas, algunas de nuestras amistades y relaciones, y ahora teniendo tanto tiempo solos y para mirarnos hacia dentro, para el descubrimiento personal, permite darnos cuenta de una forma distinta para relacionarnos con la gente y de cuán realmente nos necesitamos los unos a los otros. Creo que eso es verdad y que resuena en cada personaje, mientras se sienten muy solitarios y mientras están en órbita, todo el resto verdaderamente anhela tener conexión”, reflexiona.