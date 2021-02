“Patria y vida”: El himno rapero contra el régimen cubano que inquieta al gobierno de Díaz-Canel

Hace 1 hora

Grabada entre La Habana, Madrid y Miami, la última canción de Yotuel y Gente de Zona -entre otros artistas- se ha transformado en himno anti-castrista y se viraliza en redes por sus dardos contra el gobierno de la isla, quien ha contraatacado con duras columnas en la prensa oficialista, actos culturales y los descargos del propio presidente, quien aseguró en Twitter que "su canto provocador no me da miedo ni me pone en guardia".