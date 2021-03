La singular historia del chileno que le hizo un videoclip a Mike Patton: “Casi me caigo de espaldas”

Es el sueño de cualquier adolescente fan de la música, salvo que a Diego Cumplido (33) le llegó ya en su adultez. Es uno más de los devotos de la banda estadounidense Tomahawk, uno de los múltiples proyectos del siempre inquieto Mike Patton, aunque esta vez en clave de metal alternativo. “Llevo años siendo fan, he escuchado todos los discos”, remata.

Cumplido se gana la vida, entre otras cosas, haciendo videoclips animados para bandas. “Llevo años haciendo videoclips para una banda escocesa que se llama Lion on Tiger”, cuenta a Culto. Además de los europeos, en su portafolio también están los nacionales The Suicide Bitches.

Sus videos llegaron a manos del sello californiano Ipecac Recordings, fundado por el cantante de Faith No More junto a su socio, Greg Werckman. El trabajo de Cumplido les gustó y decidieron contactarlo para encargarle un registro para una de las bandas del sello.

Diego Cumplido.

“Cuando empecé con las conversaciones con el sello, yo pensé que me iban a pasar una banda más chica. De repente me salen con que quieren que le haga un video a Tomahawk y casi me caigo de espaldas”, recuerda. Y así, tuvo que armar una propuesta de video para la discográfica. La idea les gustó y le dieron el vamos.

“Me dieron libertad creativa absoluta, les di la propuesta con un adelanto de un minuto. Greg me preguntó si iban a haber más animales en el video, le dije que sí, porque estaba pensando en meterle más”, recuerda.

Cumplido tuvo dos meses de plazo para realizar el proyecto, que es menos tiempo del que habitualmente consagra a esta clase de iniciativas, por lo que tuvo que dedicarse de lleno y casi en una carrera contra el reloj. Además, hasta la fecha es el video más largo que ha debido hacer.

“Implicó trabajar todos los días. A veces, estaba directamente en la mesa de animación probando cosas, pero también -como no tengo todo planificado- se combina con mucho tiempo dibujando, tirando ideas, editando y revisando el material, pensando cómo lo puedo seguir”. Sus jornadas de animación podían variar entre cuatro o seis horas, “el resto del día me lo pasaba editando, revisando y pensando en esto continuamente”.

Una captura del video "Predators and Scavengers".

Blanco y negro frenético

El resultado fue el videoclip para la canción Predators and scavengers, que es el tercer single del nuevo álbum de Tomahawk, Tonic Immobility, su quinto disco de estudio. Con poco menos de tres minutos, el clip es un acelerado paseo por un bosque acompañado de unas animaciones que emulan la textura de plasticina.

- En el video mezclas imágenes con animaciones, ¿por qué esa decisión?

Siempre tengo que escuchar la canción. Esta tiene un sentimiento como de la naturaleza, de hecho Predators and scavengers significa “Depredadores y carroñeros”. Entonces, me vino el imaginario más boscoso, que pensé que iba a ser muy difícil de resolver en animación, y yo ya venía trabajando híbrido entre animación y material de video. Tiene que ver con la canción misma y con lo que venía haciendo.

- ¿Por qué en blanco y negro?

Yo había querido hacer antes un videoclip en blanco y negro para Lion on Tiger, pero finalmente no calzaba tanto con el tono de la música. En este caso, la canción es mucho más sombría, y Tomahawk estaba trabajando con el arte del disco en blanco y negro, entonces pensé: ahora va a calzar con la música y con lo que la banda está buscando.

- ¿Qué fue lo más difícil de hacer en el video?

-Los videoclips que he hecho son para música muy frenética. La única forma que he encontrado de comunicar ese frenesí en animación es animar a 24 cuadros por segundo, que no es tan usual, generalmente se hace a 12 cuadros por segundo. 24 cuadros por segundo es una brutalidad, es mucha animación, a veces se hace muy pesado y muy cansador. A uno se le funde el cerebro después de un día animando, y quedaba estresado.

-¿Pudiste tener feedback de Mike Patton?

Era lo que yo siempre estuve esperando, pero no se dio directamente. Yo me relacioné con Greg, él siempre me comunicó lo felices que estaban los miembros de la banda con el video. Fue muy enfático en eso, pero lamentablemente nunca me pude comunicar directo con Mike.

El resultado final le gustó al cuarteto que completan Duane Denison (guitarra), John Stanier (batería) y Trevor Dunn (bajo). “No me pidieron ningún cambio”; cuenta orgulloso Cumplido.

Revisa el clip a continuación.