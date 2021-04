Taxi Driver, El Silencio de los Inocentes y ahora El Mauritano: Jodie Foster vuelve a ser protagonista

En los últimos 15 años, hasta tres intérpretes de entre 10 y 14 años se han asomado en el listado de las más jóvenes en ser nominadas al Oscar a Mejor actriz de reparto: Abigail Breslin (Pequeña Miss Sunshine), Saoirse Ronan (Expiación, deseo y pecado) y Hailee Steinfeld (Temple de acero).

Todas han persistido en sus carreras, de un modo no tan diferente a cómo en los años 70 y 80 Jodie Foster logró nuevos papeles tras anotarse como la quinta actriz más precoz en ser candidata a la estatuilla (14 años y 83 días), en reconocimiento a su interpretación en Taxi driver.

Su rol de prostituta en el clásico de Scorsese no le dio el galardón (lo ganó Beatrice Straight por Network), pero sí inició el idilio de la actriz con las principales entregas de premios. La última celebración de Foster fue en enero, cuando los Globos de Oro sorprendieron al distinguirla con la estatuilla a Mejor actriz de reparto.

Su encarnación de la abogada Nancy Hollander en El mauritano le dio el cuarto trofeo de su carrera, después de The acussed y El silencio de los inocentes y el premio honorífico Cecil B. DeMille que obtuvo en 2013. Un papel en que la actriz luce cómoda pese a la dureza de la trama: es la historia de Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim), prisionero en Guantánamo por su presunta implicancia como reclutador en los ataques de Al Qaeda a las Torres Gemelas.

Contra lo que podría haber alimentado su victoria en los Globos de Oro, la actriz no fue mencionada ni en los Oscar ni en los Bafta, donde el filme consiguió cinco nominaciones. Un omisión que no opaca un sólido desempeño de la actriz y directora, de vuelta en la primera plana.

The Accused

El primer Oscar y el primer Globo de Oro de su carrera fue por su protagónico en este drama legal que rescata un caso real de violación grupal que ocurrió en 1983 en Massachusetts. Dirigida por Jonathan Kaplan, Foster encarna a la protagonista de la historia, una mesera de 24 años que lucha contra el sistema judicial y las sospechas en su contra para que sus victimarios no salgan en libertad.

El Silencio de los Inocentes

El rol más mítico de su carrera es uno de los que más reconocimientos le ha concedido, incluidos sus segundos premios Oscar y Globo de Oro. Su interpretación de Clarice Starling (hoy revivida en una serie con otra actriz) la unió para siempre a Anthony Hopkins y el director Jonathan Demme, sus aliados en el thriller sobre Hannibal Lecter.

Nell

De recepción más mixta que los filmes que la ubicaron en lo más alto de Hollywood, este drama producido y protagonizado por Foster la devolvió a los principales galardones de la industria. Un rol que la obligó a lograr otro registro, el de una joven concebida producto de una violación que de pronto queda huérfana y por primera vez tiene contacto con el mundo exterior.

Contacto

Bajo la dirección de Robert Zemeckis y basada en una novela de Carl Sagan, la intérprete se puso en la piel de una doctora que busca detectar señales de vida extraterrestre. En los Oscar la cinta fue prácticamente ignorada pero en los Globos de Oro logró una nueva nominación a Mejor actriz de drama.

House of Cards y Orange is the New Black

Foster registra al menos tres décadas como directora, desde su debut en Tales from the darkside, la serie antológica de terror creada por George A. Romero. Antes de dirigir su película más reciente (El maestro del dinero, con George Clooney y Julia Roberts) se hizo cargo de algunos episodios de las dos producciones de Netflix. De hecho, por ambas fue nominada a los premios del Sindicato de Directores en 2014 y su trabajo detrás de cámaras en el tercer episodio de la primera temporada de Orange is the new black (Lesbian request denied) la tuvo como candidata a los Emmy.