Mi disco favorito: Before and After Science de Brian Eno | Por Richard Coleman

El destacado guitarrista que trabajó con Soda Stereo y Gustavo Cerati, fundador además de los grupos Fricción y Los 7 Delfines, cuenta: “El disco más importante de toda mi vida es Before and After Science (1977), de Brian Eno. Cuando lo escuché, encontré toda la música que iba a hacer durante mi vida. O sea, toda la influencia, las maneras, el estilo, la sensibilidad, está todo ahí. Después hay álbumes que he escuchado más o menos, pero si es una respuesta, mi disco de isla desierta es ese. Y lo escuché a los quince años. Siempre he tenido una versión, ya sea el primer vinilo que tuve, después lo tuve en CD, después en playlist, y tengo un cuadro atrás con la tapa del disco”.