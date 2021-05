Niños del Cerro encabeza festival mexicano que se podrá seguir desde Chile

Como parte de su creciente vínculo con México, el quinteto nacional Niños del Cerro será uno de los protagonistas del cartel de un importante festival de ese país que se podrá seguir, por primera vez, en línea desde Chile a fines de este mes.

Se trata del Festival Mayo Gallo, evento musical y artístico que desde 2016 realiza la Universidad Autónoma de Aguas Calientes (UAA) y al que este año se sumó desde Chile Matucana 100 como parte de la organización. De esta forma, el espectáculo online podrá ser visto por el público chileno a través de la web de M100 este 23 de mayo.

“El festival Mayo Gallo es una fiesta, una celebración musical que organiza la UAA como regalo para sus estudiantes, ya que mayo es el mes del estudiante”, comenta el mexicano Juan Pablo Castañeda, uno de los organizadores del espectáculo.

Foto: Niños del Cerro.

“Se organiza desde 2016 con importantes bandas, sobre todo nacionales, y este es el primer año que contamos con la participación de otra instancia fuera de México, en este caso Matucana 100. Gracias a Niños del Cerro, ideamos hacer algo en conjunto para llevar a la internacionalización a este festival”, detalla.

Por estos días, el grupo santiaguino celebra un año desde la salida de Cuauhtémoc, su más reciente trabajo de estudio. Un EP de cuatro canciones que tiene entre sus referentes el imaginario azteca y que estrecha la relación del conjunto de La Florida con el pueblo mexicano y Latinoamérica en general.

Si bien el disco no ha podido ser presentado en vivo -al menos no frente a público presencial- debido a la pandemia, el último trabajo de la banda de Simón Campusano igual se las ha arreglado para traspasar fronteras y llegar a algunos de los listados de los mejores álbumes de 2020. Actualmente, el grupo ya trabaja en su última producción.

Además de Niños del Cerro, el festival Mayo Gallo 2021 tendrá en su cartel a los grupos mexicanos PajaroSKAidos -reconocida banda ska de Aguas Calientes-, Los Chulitos, el grupo de post punk Sex Catrina -que adelantarán parte de su nuevo álbum- y Los Daniels, de Ciudad de México, entre otros.

Foto: PajaroSKAidos.

Desde su creación a la fecha han pasado por el certamen bandas de rock como Blue Nipples, Mexica Clicka, The Wolf and The Deer, Biztec, Seathebay, Little Jesus, 60 Tigres y Los Románticos de Zacatecas, Paralelos, Punto, Yoga Fire, Kill The Clowns, Sonido San Francisco y Allison.