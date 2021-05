De Lady Gaga a Robin Williams: la salud mental según la docuserie del príncipe Harry

Hace 2 horas

Con la participación de Glenn Close, el hijo mayor del actor de Patch Adams, deportistas y expertos, la serie documental The me you can’t see examina el bienestar emocional en el mundo actual. Es producida por el duque de Sussex junto a Oprah Winfrey y llega este viernes a 21 a Apple TV+.