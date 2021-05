El pasado del futuro de Duran Duran: “Hay algo en este grupo que crea este sonido tan reconocible”

Si a alguien le quedaban dudas del lugar que ocupa en el siglo XXI un grupo como Duran Duran, tan identificado con el imaginario de los 80 -el neón, las chaquetas con hombreras, los cinematográficos y glamorosos videoclips- y parte de los 90, las últimas visitas al país del imparable grupo de Birmingham no han hecho más que reforzar la vigencia y atemporalidad de su catálogo. Quedó claro en su contundente paso por el teatro Caupolicán en 2012, en medio de la gira promocional de All you need is now, y sobre todo en su regreso cinco años después al Parque O’Higgins, con una aplanadora de éxitos que envejecen con elegancia y que ya se quisiera cualquier estrella pop contemporánea, en una de las mejores presentaciones de la historia del Lollapalooza local.

“Lo decepcionante es que ya no hay discos hechos por grupos, la mayoría los hace un productor y un cantante, lo que está bien, puede salir muy buena música así, pero los grupos definitivamente aportan algo distinto a la fiesta”, comenta por Zoom Roger Taylor, baterista histórico del conjunto que el próximo mes celebra 40 años desde el lanzamiento de su primer disco, aquel de Girls on film, Planet Earth y de ese pop de actitud filosa y cadencia funk que nunca han abandonado del todo. Pese a los altibajos, a la salida de integrantes -como el guitarrista Andy Taylor- y al paso del tiempo, los autores de The reflex siguen siendo los grandes sobrevivientes de la Inglaterra “New Romantic” y de lo que hoy se podría llamar “pop clásico”.

“Si escuchas los grandes discos de soul, como los de Motown, puedes notar que todos los músicos eran parte del proceso, que dejaban su vida en la música y que allí había alma. Eso es algo que echo de menos y que me gustaría ver de vuelta”, explica Taylor.

Con ese objetivo, Duran Duran está de vuelta otra vez. Esta semana, el cuarteto presentó Invisible, el primer adelanto de Future past, el nuevo disco que sacarán en octubre y que, como sugiere su título, tiene un pie en el pasado y otro en el futuro de la banda, con nuevas vueltas de tuerca al sonido de fábrica que articulan el creativo tecladista Nick Rhodes, el groove del bajista John Taylor y la voz y carisma aún intactos de Simon Le Bon. Entre los invitados ilustres que trae el LP está nuevamente Mark Ronson -colaborador de sus últimos álbumes-, el célebre músico y productor italiano Giorgio Moroder y Graham Coxon, de Blur, quien aporta guitarras al single que mañana tocarán en vivo en los Billboard Music Awards.

“Nos gustó de inmediato cómo sonaban las dos palabras juntas: Future past. Nos hizo sentido también. Tenemos un largo pasado, hemos estado en esto por mucho tiempo, pero siempre estamos mirando hacia adelante y este es un disco muy futurista o contemporáneo al menos. Y tiene además el sello de nuestros discos clásicos. Siempre sonamos como Duran Duran, da igual quien lo produzca, hay algo en este grupo de personas que crea este sonido particular y tan reconocible”, adelanta Taylor sobre el álbum número 15 de la banda, sucesor de Paper gods (2015) -más cargado a la electrónica- y que debuta con un videoclip creado por un sistema de inteligencia artificial.

“Definitivamente es un álbum más osado, más orgánico, más auténtico sónicamente hablando, pero con la sensibilidad pop que cualquiera esperaría para un disco de Duran Duran”, agrega el músico.

¿Cómo afectó la pandemia al proceso de este disco?

Ha sido realmente duro para ser músico, pero de alguna forma agradecemos haber estado en un ciclo de lanzamiento de disco, en el estudio, produciendo a nuestra nueva criatura. Y estamos muy contentos con eso. Llegamos a un punto hace poco más de un año en que el disco estaba listo. Ahí llegó la pandemia. Nuestro productor, Erol Alkan, nos llama y nos dice “me voy a aislamiento, no sé cuándo los volveré a ver”. Así que desde ese momento todos nos fuimos a cuarentena, que pensamos que iban a ser 2 o 3 meses, pero obviamente fue mucho más largo. Y tuvimos todo este periodo en el que no pudimos trabajar, ya que no queríamos hacerlo de manera remota, porque somos una banda, así es como trabajamos.

Así que tuvimos que poner en pausa el disco por algunos meses, y como de a poco se ha ido reabriendo todo aquí en Reino Unido, nos las arreglamos para volver a juntarnos y terminar el disco. De alguna forma, todo ese tiempo fuera nos permitió ver el disco desde un nuevo ángulo, y terminarlo. Creo que al final fue algo bueno para el disco, porque tuvimos todo ese tiempo como para reflexionar lo que habíamos hecho hasta entonces, hacia dónde debíamos ir y salió bien finalmente.

Hay mucha expectación en torno a este álbum, mal que mal han pasado seis años desde Paper gods.

Sabemos que ha pasado bastante tiempo, pero tratamos de no ponernos demasiado ansiosos. Nos esforzamos al máximo con el disco, entregamos lo que creemos es un muy buen disco, pero el veredicto lo tiene el resto del mundo. Estamos confiados en que a la gente le gustará, porque el último álbum fue un éxito, llegó a mucha gente, nos permitió ir de gira a muchas partes.

Simon Le Bon dijo que Future past es un disco más provocador, distinto a los últimos. ¿Está de acuerdo con esas impresiones?

Sí, estoy de acuerdo con eso. Creo que es un poco distinto, un poco provocador, y tiene más sonido de banda. En el (disco) anterior nos inclinamos un poquito más por la electrónica pero Erol vino y dijo que tenía una visión específica para este disco, de volver a los discos de antes, en cuanto al sonido de la batería, de tocar un poco más los cuatro juntos que lo que le hicimos en Paper gods. Obviamente tenemos a Nick, que sigue creando estos paisajes sonoros increíbles, y además trabajamos con Giorgio Moroder, que siempre quisimos hacer algo con él. Desde los 80 que lo estuvimos buscando pero nunca pudimos coincidir, así que finalmente lo logramos, hicimos dos canciones increíbles con él que suenan tal como te imaginarías una combinación entre Duran Duran y Moroder. También está de nuevo con Mark Ronson, así que hay una mezcla interesante de sonidos y canciones.

Hay un balance interesante entre músicos pop de ayer y de hoy. Es en parte lo que plantea el título del disco, ¿no?

Nos hemos puesto al día con nuestros héroes (ríe). Y hemos estado más metidos en esto de las colaboraciones. Creo que cuando se fue Andy (Taylor) se creó una suerte de vacío, porque se llevó con él su composición y su interpretación, así que de alguna forma hemos llenado ese vacío con colaboradores. Y ha sido un viaje interesante. Partimos con Timbaland, Justin Timberlake, y luego Mark Ronson, que tiene una libreta de direcciones inmensa (ríe). Así que desde ahí han salido muchos invitados para All you need is now, Paper gods y este disco. Además, los colaboradores te dan energía y savia nueva para el estudio de grabación. Pasamos mucho tiempo juntos en la misma sala, como te podrás imaginar, así que es bueno tener ideas frescas en el lugar.

Si bien la pandemia ha postergado planes, el cuarteto espera volver a las pistas en septiembre, ya confirmados como uno de los cabezas de cartel del histórico festival inglés Isle of Wight. Para 2022 Taylor no descarta un reencuentro con el “maravilloso público chileno” y un posible regreso formal a la actividad en vivo.

“Creo que ya hemos pasado bastante tiempo en casa. Todos amamos a nuestras familias pero está esa parte de nosotros que necesita viajar y tocar frente al público, esa conexión uno a uno que no puedes reemplazar”, comenta.

En lo inmediato, sobre el show de mañana en los premios Billboard, el baterista adelanta: “Vamos a tocar Invisible y Graham (Coxon) tocará con nosotros. Lo haremos de forma remota desde Londres, porque es difícil viajar hoy, pero será una gran experiencia y nuestra primera vez en los premios. Vamos a tocar un par de clásicos también, así que será todo muy Future past”.