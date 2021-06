La fuente de Damon Albarn: su segundo disco solista revela adelanto y llega a fin de año

Hace 1 hora

Damon Albarn, de Blur

El británico programó para noviembre el lanzamiento del sucesor de Everyday Robots (2014), su debut en solitario, que lo trajo a Chile hace siete años. Su nuevo álbum lleva por título The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, y ha empujado al músico por “mi propio viaje oscuro”, dice Albarn.