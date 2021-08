Escucha a Tom Morello coverando un clásico de AC/DC

Tom Morello está de regreso. El guitarrista de Rage against the machine acaba de estrenar una versión de Highway to Hell, el incendiario tema de AC/DC, para la cual contó con dos refuerzos de lujo: Bruce Springsteen y Eddie Vedder.

El tema formará parte del próximo álbum solista de Morello, The Atlas Underground Fire, el cual tiene fecha de lanzamiento el próximo 15 de octubre.

“Nuestra versión de Highway to Hell rinde homenaje a AC / DC, pero con Bruce Springsteen y Eddie Vedder, trae esta canción legendaria al futuro. Una de las mejores canciones de rock & roll de todos los tiempos cantada por dos de los mejores cantantes de rock & roll de todos los tiempos. Y luego dejo caer un solo de guitarra destrozado. Gracias y buenas noches”, dijo el guitarrista en un comunicado.

Pero además de Vedder y Springsteen, habrán otros invitados en el disco: Chris Stapleton, Damian Marley, Bring Me the Horizon, Phantogram, Mike Posner, entre otros.

Morello grabó el álbum durante la cuarentena producto del coronavirus. “Durante el encierro, no tuve acceso a un ingeniero, así que tuve que grabar todas las partes de la guitarra en la nota de voz de mi teléfono. Esto parecía una idea escandalosa, pero me llevó a una libertad en la creatividad en el sentido de que no podía pensar demasiado en ninguna de las partes de la guitarra y solo tenía que confiar en mis instintos “, dijo Morello sobre el LP.

Escucha la versión de Highway to hell a continuación.