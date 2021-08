Una miniserie para esperar: Oscar Isaac y Jessica Chastain llegan con Secretos de un Matrimonio

En tiempos de dominio de remakes, reinicios y precuelas parece un gesto honesto explicitar cuál es la fuente de origen de las producciones cinematográficas y televisivas. Desde su título, Scenes from a marriage no oculta que se trata de una nueva versión de la apabulladora miniserie que Ingmar Bergman estrenó en 1973, con Liv Ullmann y Erland Josephson en los roles de una pareja que enfrenta una demoledora crisis al cumplir diez años de casados.

Un título imprescindible que casi medio siglo después encuentra una reactualización de la mano del israelí Hagai Levi, cocreador de la In treatment original, de The affair y de Our boys, que aquí dirige y escribe todos los episodios.

La nueva Secretos de un matrimonio lleva a los protagonistas a Estados Unidos en el presente y les cambia sus profesiones: Mira (Jessica Chastain) es una ejecutiva de tecnología ambiciosa y segura de sí misma que siente insatisfacción hacia su matrimonio, mientras que su esposo, Jonathan (Oscar Isaac), es un profesor de filosofía cerebral y complaciente que desea continuar con la relación.

En cinco capítulos (no seis, como la original), la miniserie promete indagar en el huracán que vive la pareja, desbordada en múltiples frentes y con escasas soluciones a la vista. El primer episodio se podrá ver el 12 de septiembre en HBO (por tanto, también en la plataforma HBO Max) y la producción completa tendrá proyecciones fuera de competencia en el Festival de Venecia, que comienza el próximo miércoles 1 y termina el sábado 11.

Aparte de Isaac y Chastain (que se reencuentran siete años después de la película A most violent year), otros nombres del elenco son Sunita Mani, Nicole Beharie, Corey Stoll y Tovah Feldshuh.

Revisa aquí el trailer extendido del nuevo drama de HBO: