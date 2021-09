El Misterio de Soho: Anya Taylor-Joy y su retorcida película de terror

En el Festival de Venecia arrancaron con buen pie títulos como Spencer, The power of the dog y The lost daughter. Tal vez todas lleguen más lejos en la temporada de premios, pero difícilmente alguna sea tan descaradamente retorcida como El misterio de Soho, el primer largometraje de ficción de Edgar Wright desde Baby driver (2017), que se mostró fuera de competencia –con buenas críticas– en el certamen italiano que concluye este sábado.

Su protagonista es Eloise (Thomasin McKenzie), una joven sin padre ni madre que se interna en el mundo de la moda de Londres. Sus pasos se entorpecen cuando comienza a tener perturbadoras visiones con una joven que ansía triunfar como cantante durante los 60 en la capital británica. Un enigmático personaje que recae en la actriz Anya Taylor-Joy, en el que es su primer gran estreno desde que conquistara el planeta como Beth Harmon en la miniserie de Netflix Gambito de dama.

La actriz en el Festival de Venecia. Foto: Reuters/Yara Nardi

Definida como una “delirante película de terror” por el portal IndieWire, la cinta se pasea por diversos géneros y combina guiños a la cultura pop, en la línea del cine del director de Shaun of the dead (2004) y Hot fuzz (2007), ubicando en el centro tanto a McKenzie como a la intérprete actualmente nominada a los Emmy.

Un filme que apunta a ser una caja de sorpresas, a la luz de la acción Wright, quien –antes del debut mundial en Venecia– compartió un texto pidiendo a quienes la verían primero que se reservaran los detalles de la trama. “Por favor, si puede, mantenga la experiencia intacta para las futuras audiencias para que así lo que sucede en El misterio de Soho se quede en el Soho”, expresó.

También protagonizada por Matt Smith, Rita Tushingham, Terrence Stamp y la fallecida Diana Rigg, la cinta confirmó que se verá en salas chilenas a partir del 11 de noviembre, un par de semanas después de su arribo a los cines de Estados Unidos.

Revisa aquí el nuevo trailer de la película: