Vuelve Adele: la cantante reaparece con su primera canción en cinco años

La larga espera para Adele y para su numerosa legión de fanáticos en el planeta comienza a llegar a su fin.

Tal como se ha rumoreado en los últimos días, luego que aparecieran una serie de afiches promocionales en diversos puntos del mundo, y que la propia cantante actualizara sus redes oficiales, el regreso de una de las artistas más populares y exitosas de este siglo está a la vuelta de la esquina: según confirmó esta mañana la propia solista, el próximo viernes 15 de octubre estrenará Easy on me, su nueva canción.

Se trata del primer single de la británica en cinco años, luego que en 2016 lanzara When we were young y Send my love (to your new lover), dos piezas que fueron parte de 25 (2015), su tercer disco de estudio.

Easy on me es el primer adelanto del que será el cuarto álbum de Adele, titulado 30, el cual todavía no tiene fecha de salida oficial.

El anuncio del nuevo tema fue acompañado de un adelanto audiovisual del que se supone será el videoclip de la canción. Una pieza en blanco y negro junto a una sencilla y delicada instrumentación al piano, según se alcanza a apreciar en el breve teaser.

En febrero de 2020, la intérprete de Hello anunció -durante el matrimonio de una amiga- que su cuarto álbum saldría en septiembre del año pasado. Sin embargo, más tarde explicó que la producción y el lanzamiento del disco se habían retrasado a causa de la pandemia.

En octubre de 2020, la cantante hizo su primera aparición en televisión en casi cuatro años, invitada al programa estadounidense Saturday Night Live, junto a H.E.R.

En los últimos días, la expectación de sus fans fue creciendo, luego que comenzaran a aparecer afiches publicitarios con la leyenda 30 en lugares como el Palacio de Buckingham, la Torre Eiffel, el Empire State y el museo Louvre. Para muchos fue la primera señal de la esperada nueva producción de la inglesa, cuyo disco anterior, 25, obtuvo el Grammy al Álbum del Año -pese a que ella misma dijo que el galardón debió haber sido para Lemonade de Beyoncé-, al que le siguieron los gramófonos a Grabación del Año, Canción del Año, Mejor interpretación solista pop y Mejor álbum vocal pop en 2017.

Ayer, en tanto, Adele cambió todas las imágenes de su perfil de redes sociales por una foto azul marino, dando más pistas de sus nuevos pasos musicales.