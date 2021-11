Cambio de era: el nuevo filme de Pedro Almodóvar se verá en Netflix en Chile

Pedro Almodóvar aún no realiza un filme en alianza con una plataforma de streaming. Creyente de que sólo la pantalla grande permite explotar el poder hipnótico del cine en todo su esplendor, el director manchego se resiste a concretar el paso que en los últimos años han dado Martin Scorsese, David Fincher y Jane Campion: rodar un largometraje que luego será bautizado como “original” de un servicio. Sin embargo, pese a todo lo declarado anteriormente, la nueva película del autor de Todo sobre mi madre sólo se verá en el streaming en Latinoamérica.

Así lo confirmó Netflix este martes, anunciando que su cinta Madres paralelas se sumará a su catálogo latinoamericano a comienzos de 2022. También lo hará a pesar de que, curiosamente, en la actualidad la biblioteca de la plataforma no acoge ningún título de la contundente filmografía del cineasta.

“Estamos muy ilusionados con el contrato con Netflix para la distribución de Madres paralelas en Latinoamérica. Es un territorio muy importante para las películas de Pedro por su potencial, su diversidad y por la lealtad de los fans que siguen las películas de Almodóvar desde hace mucho tiempo. Esperamos con este nuevo contrato mejorar las condiciones de acceso al fan base ya existente y además poder añadir nuevo público que haga crecer la población del planeta almodovariano”, señalaron en un comunicado Esther García y Agustín Almodóvar, cabezas de la productora El Deseo.

Ya sea se trate de Hable con ella o la reciente Dolor y gloria, el director seguía manteniendo como un imperativo mostrar sus filmes primero en la pantalla grande. De hecho, tras su debut en el último Festival de Venecia, estrenó Madres paralelas en cines de España el pasado 8 de octubre. Misma distribución que ratificó en Estados Unidos, donde se lanzará en complejos de Los Angeles y Nueva York el 24 de diciembre.

Protagonizada por Penélope Cruz y Milena Smit, la cinta gira en torno a dos mujeres solteras de distintas edades que forjan un estrecho vínculo tras conocerse en el hospital a punto de dar a luz. La actriz de Volver ganó la Copa Volpi de Venecia en reconocimiento a su séptima colaboración cinematográfica con el director, elogiada por la crítica en el certamen italiano.

En una decisión sorpresiva, en octubre la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España no la seleccionó como su carta en la carrera por el Oscar a Mejor película de habla no inglesa, honor que recaerá en El buen patrón, del director Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem. No obstante, eso no anula que Madres paralelas –o Penélope Cruz– eventualmente pueda aspirar a otra categoría en los máximos premios de Hollywood, como ya ocurrió en 2003 con Hable con ella, cuando Almodóvar ganó la estatuilla a Mejor guión original y postuló a Mejor director, pese a no contar con la bendición de su país.