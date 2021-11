Adrien Brody, la expresividad del introvertido eterno

Adrien Brody (48) encontró la casa de sus sueños en el norte del estado de Nueva York, a unas cuatro horas de la Gran Manzana. Personalmente, se encargó de una remodelación que implicó traer materiales de distintas partes del mundo y de una labor exhaustiva que tomó años antes de estar terminada.

En ese domicilio recibió a Georges Moquay en 2013. En medio de una jornada de trabajo y camaradería, el artista francés invitó a que el actor tomara el pincel y lo llevara al lienzo. Completamente improvisado, ese episodio marcó su primer acercamiento con la disciplina. “Sentí tanta libertad creativa”, le reconoció a The Guardian en una reciente entrevista.

Su acercamiento con la pintura no devino en un giro radical en su carrera, pero sí le aportó matices: desde entonces, cada vez que está filmando una nueva película arrienda un espacio donde puede tomar un pincel y desplegar su faceta menos desconocida: el Adrien Brody dueño de su propia obra.

En Hollywood, en cambio, sus pasos han sido zigzagueantes y no siempre satisfactorios. ¿Qué trabajo memorable ha brindado en la última década? Su interpretación de Houdini en una miniserie homónima del canal History lo hizo merecedor de nominaciones a los Emmy y al Premio del Sindicato de Actores, y en El gran hotel Budapest (2014) concedió una deliciosa actuación como uno de los hijos de una avejentada Tilda Swinton. Pero no hay mucho más para quien fuera ungido como una de las mayores promesas del mundo.

Su época de vacas flacas se explica desde el mayor de los triunfos de un actor en la industria norteamericana: el Oscar que ganó en marzo de 2003 por El pianista. Tenía 29 años y se transformó en el ganador más joven del galardón, honor que todavía mantiene en su poder. Tras cazar un hito de ese calibre, lo que debería venir es que se abran todas las puertas y se sellen las colaboraciones creativas más cotizadas.

Pero la gloria no fue tal y, de hecho, la exposición hizo más difícil su etapa tras salir del set de la película de Roman Polanski. A ojos del público, Brody despachó una sobresaliente actuación del compositor judío Władysław Szpilman, hipnotizante desde el primer momento que está en cuadro hasta su final. El rol lo exigió al máximo mentalmente y físicamente (bajó 14 kilos, se acompañó únicamente de un piano en hoteles de Alemania y Polonia), y lo alteró para siempre.

“Fue una enorme responsabilidad y me cambió”, reconoció en octubre a la revista GQ sobre la filmación de la cinta, que lo sumergió en un cuadro depresivo por cerca de un año. Y tras el Oscar, “fue como si hubiera entrado en una tormenta”.

La Crónica Francesa. Foto: Courtesy of Searchlight Pictures. © 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation All Rights Reserved

Sus papeles en King Kong y La aldea fueron los dos títulos más prominentes de su trayectoria en los años siguientes. Aunque sería su debut con Wes Anderson (The Darjeeling Limited) el que sería el proyecto a la larga más fructífero: no ha trabajado con ningún cineasta más veces y acaba de terminar de rodar su sexta colaboración, Asteroid City. En tanto, en su más reciente estreno, La Crónica Francesa, le otorgó el rol de un comerciante de arte que identifica a un genio en un hombre encarcelado por asesinato (Benicio del Toro).

En salas chilenas se abrirá la oportunidad de verla a partir de este jueves 18, mientras que su otro papel estelar acaba de emitirse en pantalla. Brody irrumpe en la tercera temporada de Succession, el drama más celebrado de la televisión actual. Su personaje es el de un inversor preocupado con la guerra que lidian Logan (Brian Cox) y Kendall (Jeremy Strong) que los invita a su isla fuera de Nueva York, como este domingo se vio en el cuarto capítulo del ciclo.

Y hay más: en Blonde, la película de Ana de Armas como Marilyn Monroe, que se estrenará en 2022 en Netflix, se pone en la piel del reconocido dramaturgo Arthur Miller, su pareja entre 1956 y 1961.

“Es un momento especial”, le dijo el actor a The Guardian. “Realmente no puedo señalar lo que es. Tal vez sea algo dentro de mí, yo le he dado la bienvenida a más”.