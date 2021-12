Marcianeke y Bad Bunny los número uno: Spotify revela lo más escuchado en Chile y el mundo durante este año

Nadie le gana a Bad Bunny en el mundo. Y en Chile, Marcianeke confirma que su fenómeno es real. Son las primeras conclusiones que arroja el listado de lo más escuchado en Spotify durante todo este 2021, el tradicional ránking que elabora cada fin de año la plataforma de música por streaming más popular del planeta, y que funciona como uno de los mejores barómetros para calibrar las tendencias y éxitos de la temporada que termina.

A nivel local, el ganador indiscutido de este 2021 es Marcianeke, el alias del joven talquino Matías Muñoz que en los últimos meses se alzó como la gran revelación de la música urbana del país. De acuerdo a la información entregada por la compañía, el cantante de 19 años fue el artista nacional más escuchado por los usuarios chilenos de la plataforma durante los últimos doce meses, gracias a éxitos como Dímelo Ma, Tussi code mari, ¿Por qué te enojai? y otros hits de explosiva y constante reproducción digital que tuvieron al solista pegado en el número 1 del top 50 criollo durante toda la temporada.

En la misma categoría, le sigue en cantidad de reproducciones otro artista urbano y talquino, Ak:420, consolidado como el segundo artista local más escuchado de 2021 en el servicio de streaming. Tras él, otros dos referentes del trap y el reggaetón, Pablo Chill-E y Harry Nach, finalizando con el grupo de cumbia Santaferia en el quinto puesto.

En cuanto a canciones, la corona también recae en Marcianeke: su éxito Dímelo Ma (36.665 millones de reproducciones en la plataforma) fue el tema chileno más escuchado por los usuarios de Spotify del país, mientras que Tussi code mari fue la tercera.

Los otros tres puestos de esa misma categoría recaen en Ak:420, con Skyline, Siempre fine y Rata tan tan, respectivamente. Talca, tierra de fenómenos de la música urbana.

En lo que respecta discos, allí aparecen algunas diferencias y entran otros protagonistas: el álbum chileno más escuchado de 2021 en Spotify a nivel local fue un compilado de grandes éxitos de Los Prisioneros, Colección suprema, en un claro giro generacional y estilístico en relación al ránking de canciones sueltas.

Al trío de San Miguel le sigue en ese listado Paloma Mami con su debut discográfico Sueños de Dalí, como el segundo álbum chileno más escuchado; en tercer lugar Santaferia con En el ojo del huracán, luego Los Tres con Grandes éxitos y finalmente Chystemc con Techymuv.

Por otro lado, entre los artistas internacionales que lideraron las reproducciones del año entre los usuarios chilenos, el ganador nuevamente fue el puertorriqueño Bad Bunny -tal como en 2020-, seguido de su compatriota Rauw Alejandro, Myke Towers, J Balvin y Anuel AA.

Lo anterior se refleja en el Top 5 de las canciones más escuchadas en Chile durante 2021 en la aplicación, con Bad Bunny a la cabeza con Dákiti y Yonaguni, los dos temas más populares del año en el país. Le siguen Myke Towers con Bandido, Los Legendarios con Fiel y el mismo Bad Bunny junto a Rosalía con La noche de anoche.

En paralelo, Mon Laferte se posicionó como la artista chilena más escuchada a nivel mundial y Tomás va a Morir se coronó como el podcast más escuchado en Chile.

Revisa acá las listas completas de Chile y el mundo

Top 5 Artistas más escuchados en Chile durante 2021

1. Bad Bunny

2. Rauw Alejandro

3. Myke Towers

4. J Balvin

5. Anuel AA

Top 5 Artistas Chilenos más escuchados en Chile durante 2021

1. Marcianeke

2. Ak4:20

3. Pablo Chill-E

4. Harry Nach

5. Santaferia

Top 5 Canciones más escuchadas en Chile durante 2021

1. Bad Bunny - DÁKITI

2. Bad Bunny - Yonaguni

3. Myke Towers - Bandido

4. Los Legendarios - Fiel

5. Bad Bunny, Rosalía - LA NOCHE DE ANOCHE

Top 5 Canciones de Artistas Chilenos más escuchados en Chile durante 2021

1. Pailita y Marcianecke - Dimelo Ma

2. Ak4:20 - Skyline

3. Marcianeke - Tussi Code Mari

4. Ak4:20 - Siempre Fine

5. Ak4:20 - Rata Tan Tan

Top 5 Álbumes más escuchados en Chile durante 2021

1. Bad Bunny - EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO

2. Bad Bunny - YHLQMDLG

3. KAROL G - KG0516

4. Rauw Alejandro - VICE VERSA

5. Rauw Alejandro - Afrodisíaco

Top 5 Álbumes de Artistas Chilenos más escuchados en Chile

1. Los Prisioneros - Colección Suprema

2. Paloma Mami - Sueños de Dalí

3. Santaferia - En el Ojo del Huracán

4. Los Tres - Grandes Éxitos

5. Chystemc - Techymuv

Top 5 playlists de Spotify más escuchados en Chile durante 2021

1. Éxitos Chile

2. MANSIÓN REGGAETÓN

3. This Is Bad Bunny

4. ¡Viva Latino!

5. Reggaetón Viejito

Top 5 podcasts más escuchados en Chile durante 2021

1. Tomás Va A Morir

2. Horóscopo de Hoy

3. Caso 63

4. Weona Que Creici

5. Patriarcalmente Hablando

Top 5 episodios de podcast más escuchados en Chile durante 2021

1. Caso 63 - T1E1: La Historia con la que crecí

2. Caso 63 - T1E2: De Lorean

3. Caso 63 - T1E3: Pegaso

4. Caso 63 - T1E4: Efecto Garnier Malet

5. Caso 63 - T1E5: Sopa de Letras

FILE PHOTO: Olivia Rodrigo poses at the Met Gala 2021 at the Metropolitan Museum of Art in New York City, New York, U.S. September 13, 2021. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Top 5 Artistas más escuchados a nivel mundial en Spotify 2021

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. BTS

4. Drake

5. Justin Bieber

Top 5 Canciones más escuchados a nivel mundial en Spotify 2021

1. Olivia Rodrigo - drivers license

2. Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

3. The Kid LAROI - STAY (with Justin Bieber)

4. Olivia Rodrigo - good 4 u

5. Dua Lipa - Levitating (feat. DaBaby)

Top 5 Álbumes más escuchados a nivel mundial en Spotify 2021

1. Olivia Rodrigo - SOUR

2. Dua Lipa - Future Nostalgia

3. Justin Bieber - Justice

4. Ed Sheeran - “=”

5. Doja Cat - Planet Her

Top 5 Podcasts más escuchados a nivel mundial en Spotify 2021

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Crime Junkie

4. TED Talks Daily

5. The Daily