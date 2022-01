Kanye West no descansa y ya está trabajando en Donda 2

Ye, como también es conocido Kanye West, al parecer no pretende detenerse a solo cinco meses de su última entrega. Según lo señalado por el medio Complex, el productor y ex director de operaciones del sello GOOD (fundado por West), Steven Victor, confirmó que el rapero ya está preparando su nuevo disco, Donda 2, secuela directa de Donda, publicado en agosto del año pasado y que en Estados Unidos ya posee certificación de oro.

“Ye ha comenzado a trabajar en su nueva obra maestra Donda 2″, señaló Victor. Si bien Kanye West no se ha mencionado al respecto, cabe destacar que, en varias ocasiones, el rapero ha decidido no publicar algunos de sus proyectos anunciados en pasado, tal es el caso de inéditas producciones como Good Ass Job o Yandhi, los cuales hasta el día de hoy no han visto la luz.

Sin embargo, habría buenos augurios para sus fans, ya que las declaraciones de Seteven Victor se dan solo una semana después de que en redes sociales se revelara un video de Kanye en el estudio en compañía del también rapero, Scarface.

De cualquier forma, de publicarse Donda 2, sería la primera secuela que compondría la discografía de Ye.

La entrega de su hasta ahora último disco, Donda, titulado así en honor a la madre de Ye, Donda West, estuvo marcada por una serie de retrasos y fechas de lanzamiento aplazadas, siendo publicado finalmente el 29 de agosto de 2021, luego de una serie de eventos en los cuales se pudo escuchar previamente en vivo.

Puedes volver a escuchar la canción Come to life aquí: