Bad Bunny agota su segundo Estadio Nacional y consolida una temporada de ventas explosivas para los megaeventos

Pueden los dos años que han transcurrido sin una cartelera activa y sostenida de grandes conciertos internacionales en Chile. O la inyección financiera que puede significar para cualquier persona un IFE o el retiro de un porcentaje de los fondos previsionales. Tal vez, simplemente, la conciencia de muchos de que el próximo recital puede ser el primero y el último en bastante tiempo. Cualquiera sea la razón, no es descabellado afirmar que la cartelera chilena de megaeventos -incluso en medio de la incertidumbre generalizada y la crisis económica- vive un renacer explosivo, con diversos shows de estadios agotados rápidamente en los últimos meses.

No es que la escena local no esté acostumbrada a este tipo de fenómenos. Luis Miguel, Guns N’ Roses, Ricardo Arjona, King Crimson y Coldplay son algunos de los nombres que en los últimos años han vendido rápidamente las entradas para sus últimas visitas al país, sumando en ocasiones varias fechas consecutivas en recintos de alta convocatoria. Pero el panorama que muestra hasta ahora 2022, con múltiples conciertos de estadio agotados recién iniciado el año, no tiene precedentes y parece más bien responder al particular momento que atraviesa la industria, el país y la humanidad.

El más reciente ejemplo es el del puertorriqueño Bad Bunny: tras agotar en sólo dos horas los tickets disponibles para su debut en el Estadio Nacional del 28 de octubre, el viernes pasado, los fans del cantante tenían este mediodía su segunda oportunidad para adquirir uno de los codiciados boletos.

El artista proveniente de Puerto Rico está haciendo una gira mundial. Afortunadamente para los fanáticos, Benito pasará por Chile.

Y si la semana pasada la productora a cargo del concierto -Bizarro Live Entertainment- celebraba un récord histórico de demanda con un millón de personas en espera para adquirir su entrada, esta tarde diversos fans del boricua reportaron haber quedado incluso más lejos en la fila online (más de 1 millón 200 mil personas en espera). Una cifra que más tarde fue confirmada por la organización.

Finalmente, tal como el viernes, hoy minutos después de las 14.00 horas la producción oficializó el segundo sold out para el 29 de octubre.

Algo similar ocurrió hace sólo dos meses con la cantante y modelo británica-albanesa Dua Lipa, reconocida actualmente como la nueva soberana del pop. El año pasado, la intérprete de New Rules confirmó su primera visita a Santiago, fijada para el 16 de septiembre del presente año en el Estadio Bicentenario de La Florida. La preventa de tickets duró sólo unas horas y la venta general, abierta el pasado 17 de diciembre a las 11:01 horas, logró un hito que ni siquiera Bad Bunny consiguió igualar: en solo 15 minutos se agotaron todas las localidades, marcando un récord de velocidad.

De hecho, tal como ocurrió en los últimos días con el puertorriqueño, en esa oportunidad diversos usuarios y fans de la cantante compartieron memes, pantallazos y reclamos por una fila virtual de más de 250 mil personas para alcanzar uno de los cerca de 20 mil tickets a la venta.

Grito y plata. Y la pregunta inmediata que surgió fue la de una posible segunda fecha de la solista en la capital. Los promotores de su visita aclaraban recientemente que “por ahora” se descarta esa opción, dependiendo de la agenda de la cantante en la región - también con escalas en Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México y Monterrey- y de otras variables a resolver. Hasta hoy ese panorama no ha mutado.

Basta observar el resto de las fechas latinoamericanas de Dua Lipa para notar que la alternativa de un nuevo espectáculo se hace difícil, con escasos días disponibles para un doblete: el 14 de septiembre estará en Buenos Aires, mientras que el 18 del mismo será el turno de Bogotá. Con casi un recital día por medio, la posibilidad de fijar nuevas fechas entremedio resultan poco viables.

NASHVILLE, TENNESSEE - FEBRUARY 14: Recording artist Dua Lipa performs during the Future Nostalgia Tour at Bridgestone Arena on February 14, 2022 in Nashville, Tennessee. Jason Kempin/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

Y aunque se tanteó el Nacional como opción para el desembarco de la estrella pop, que fácilmente podría haber llenado más de un show en Ñuñoa, el apretado itinerario sudamericano de la artista y las actividades que planea el coliseo deportivo para Fiestas Patrias impidieron que el cambio de recinto o sumar más recitales fueran alternativas viables por ahora.Quienes sí harán el doblete en su regreso a la capital son los ingleses Coldplay. Tras su anterior paso por el Estadio Nacional en 2016, que también se vendió rápidamente, el grupo de Chris Martin fijó su regreso al coliseo de Ñuñoa para el próximo 23 de septiembre, esta vez con la gira promocional de Music of the spheres (2021).

El espectáculo, hasta ahora, es otro de los fenómenos de la temporada local: las entradas salieron a la venta el lunes 15 de diciembre a las 11:00 y se agotaron en sólo dos horas y quince minutos, generando también una ola de atochamientos en las filas virtuales. Sin embargo, rápidamente se comunicó que Coldplay se presentaría en una segunda fecha para el día 24 de septiembre en el mismo lugar, con boletos que se fueron en 24 horas.

En total, Coldplay reunirá en el Estadio Nacional a cerca de 110 mil asistentes, según la disposición y aforo que tendrá el recinto en ambas fechas. El fenómeno no es exclusivo de Chile: en Buenos Aires, por ejemplo, el grupo ya va por una quinta fecha en el Estadio Monumental de River Plate con el mismo tour.

El furor se repitió semanas después con Harry Styles. El ex One Direction tenía programado un concierto en Santiago para el 14 de octubre de 2020 en el Movistar Arena, en el marco de su gira internacional Love on Tour, en la que recorrería Reino Unido, Europa y Sudamérica. Sin embargo, debido a la contingencia provocada por la pandemia, la gira quedó suspendida.

Harry Styles.

Finalmente, el 19 de enero pasado se anunció que la postergada presentación se materializaría finalmente el próximo 1 de diciembre, ahora en el Estadio Bicentenario de La Florida. La demora no alteró la ansiedad de sus fans: la venta de entradas para esta nueva fecha comenzó el miércoles 26 de enero pasado a las 11:00 horas y sólo alcanzaron a estar 40 minutos disponibles antes de agotarse.

A la lista habría que sumar a Ricardo Arjona, otro nombre de histórico arrastre entre el público local. Acostumbrado a sumar nuevas fechas en cada regreso al país, el guatemalteco demoró pocas horas en vender todos los boletos para su retorno al Movistar Arena, uno de los epicentros de su culto en el país durante los últimos años.

Finalmente, tras sumar una segunda fecha en el mismo recinto, también agotado en pocas horas, Arjona confirmó un tercer recital en Chile. Su vuelta a Santiago será por partida triple con shows consecutivos el 23, 24 y 25 de agosto de este año.